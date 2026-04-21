ВАКС залишив чинною підозру Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів

Лариса Голуб
Лідерка «Батьківщини» категорично відкидає звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням
фото: Суспільне

Суд не задовольнив скаргу лідерки фракції «Батьківщина» на оголошення їй підозри про ймовірний підкуп депутатів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив у задоволенні скарги лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Захист політикині намагався оскаржити оголошення їй підозри у справі про ймовірний підкуп народних депутатів, інформує «Главком».

Повідомляється, що слухання справи відбувалося у змішаному форматі. Судді заслуховували аудіозаписи, які долучені до матеріалів справи як докази. Доступ преси на цей етап був обмежений для збереження таємниці слідства. Після вивчення записів засідання продовжилося у публічному режимі.

Адвокат народної депутатки Олександр Готін наполягав на скасуванні підозри. За його словами, на момент вручення документа сторона обвинувачення не мала достатнього обсягу доказів для висунення офіційних обвинувачень.

Захист також заявив, що після вивчення повної мотиваційної частини рішення суду, вони, найімовірніше, оскаржуватимуть його.

Нагадаємо, Юлію Тимошенко підозрюють у спробах підкупу колег по парламенту для ухвалення необхідних рішень або переходу до її фракції. Наразі досудове розслідування триває, а статус підозрюваної дає прокурорам можливість продовжувати слідчі дії.

Увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань.

14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Також антикорупційні органи опублікували запис розмови Тимошенко з депутатом, якому вона запропонувала хабар.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені $40 тиc. були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

«Главком» писав, що Вищий антикорупційний суд дозволив народній депутатці та лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко виїхати за кордон, незважаючи на її статус у кримінальному провадженні. Рішення стосується поїздки до Хорватії для участі у міжнародному заході.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

