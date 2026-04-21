ВАКС залишив чинною підозру Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів

Суд не задовольнив скаргу лідерки фракції «Батьківщина» на оголошення їй підозри про ймовірний підкуп депутатів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив у задоволенні скарги лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Захист політикині намагався оскаржити оголошення їй підозри у справі про ймовірний підкуп народних депутатів, інформує «Главком».

Повідомляється, що слухання справи відбувалося у змішаному форматі. Судді заслуховували аудіозаписи, які долучені до матеріалів справи як докази. Доступ преси на цей етап був обмежений для збереження таємниці слідства. Після вивчення записів засідання продовжилося у публічному режимі.

Адвокат народної депутатки Олександр Готін наполягав на скасуванні підозри. За його словами, на момент вручення документа сторона обвинувачення не мала достатнього обсягу доказів для висунення офіційних обвинувачень.

Захист також заявив, що після вивчення повної мотиваційної частини рішення суду, вони, найімовірніше, оскаржуватимуть його.

Нагадаємо, Юлію Тимошенко підозрюють у спробах підкупу колег по парламенту для ухвалення необхідних рішень або переходу до її фракції. Наразі досудове розслідування триває, а статус підозрюваної дає прокурорам можливість продовжувати слідчі дії.

Увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань.

14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Також антикорупційні органи опублікували запис розмови Тимошенко з депутатом, якому вона запропонувала хабар.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені $40 тиc. були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

«Главком» писав, що Вищий антикорупційний суд дозволив народній депутатці та лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко виїхати за кордон, незважаючи на її статус у кримінальному провадженні. Рішення стосується поїздки до Хорватії для участі у міжнародному заході.