9 років колонії: ВАКС засудив службовця за хабар у майже 2 млн грн

Начальник підприємства гарантував контракти, оплату і відсутність перешкод для постачальника

Вищий антикорупційний суд призначив 9 років позбавлення волі службовцю Красилівського агрегатного заводу за отримання неправомірної вигоди. Вирок оголосили 27 квітня 2026 року. Про це поідомляє «Главком» з посиланням на допис САП.

Йдеться про начальника відділу підприємства, якого викрили у 2025 році. За даними слідства, посадовець отримав від підприємця 1 990 840 грн неправомірної вигоди. Натомість він обіцяв укласти господарські договори на постачання комплектів заготовок, не створювати перешкод для прийняття продукції, забезпечити оплату та сприяти подальшій співпраці.

Суд визнав його винуватим за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Окрім основного покарання у вигляді 9 років ув’язнення, суд призначив конфіскацію частини майна, що належить обвинуваченому.

Також йому заборонили обіймати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на три роки. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту проголошення.

Раніше правоохоронці викрили схему відмивання коштів з оборонних контрактів на суму близько 580 млн грн. За даними слідства, підрядник Міністерства оборони перераховував кошти через мережу фіктивних підприємств, після чого гроші переводилися у готівку через конвертаційний центр.

У поліції встановили, що директорами частини компаній формально значилися громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованих територіях і підтримують російську агресію.

Крім того, серед засновників деяких підприємств були вказані нібито громадяни Польщі. Однак перевірка показала, що ці особи не існують, тобто дані були вигаданими.