9 років колонії: ВАКС засудив службовця за хабар у майже 2 млн грн

ВАКС виніс вирок за хабар службовцю оборонного підприємства
Начальник підприємства гарантував контракти, оплату і відсутність перешкод для постачальника

Вищий антикорупційний суд призначив 9 років позбавлення волі службовцю Красилівського агрегатного заводу за отримання неправомірної вигоди. Вирок оголосили 27 квітня 2026 року. Про це поідомляє «Главком» з посиланням на допис САП.

Йдеться про начальника відділу підприємства, якого викрили у 2025 році. За даними слідства, посадовець отримав від підприємця 1 990 840 грн неправомірної вигоди. Натомість він обіцяв укласти господарські договори на постачання комплектів заготовок, не створювати перешкод для прийняття продукції, забезпечити оплату та сприяти подальшій співпраці.

Суд визнав його винуватим за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Окрім основного покарання у вигляді 9 років ув’язнення, суд призначив конфіскацію частини майна, що належить обвинуваченому.

Також йому заборонили обіймати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на три роки. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту проголошення.

Раніше правоохоронці викрили схему відмивання коштів з оборонних контрактів на суму близько 580 млн грн. За даними слідства, підрядник Міністерства оборони перераховував кошти через мережу фіктивних підприємств, після чого гроші переводилися у готівку через конвертаційний центр.

У поліції встановили, що директорами частини компаній формально значилися громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованих територіях і підтримують російську агресію.

Крім того, серед засновників деяких підприємств були вказані нібито громадяни Польщі. Однак перевірка показала, що ці особи не існують, тобто дані були вигаданими.

 

Читайте також:

Читайте також

Національне агентство з питань запобігання корупції організувало повну перевірку декларації Бугрова за 2023 рік й інкримінувало йому два типи порушень
Скандал на тисячу євро. Ректор Університету Шевченка розповів про претензії, які йому висунуло НАЗК
2 квiтня, 21:05
Засуджена отримала реальний термін за 2 тис. грн хабаря
Як уникнути тюрми молодій жінці? Засуджена на чотири роки використала несподіваний лайфхак
7 квiтня, 16:59
Андрій Євтушенко зробив заяву про Бучанський ТЦК
Працівників Бучанського ТЦК було відправлено на фронт після корупційного скандалу
8 квiтня, 18:47
Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі
Пропонували уникнути призову за $16 тис. Двоє помічників нардепів від ОПЗЖ отримали підозру
15 квiтня, 12:56
Генпрокуратура скерувала до Мін'юсту Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча
ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу, який не приїхав до суду через обстріли в Україні
15 квiтня, 20:36
Буданов має принципову позицію щодо природи корупції
Чому українці підтримують Буданова: керівниця Центру протидії корупції назвала причини
20 квiтня, 15:22
Ростислав Шурма (на фото) та його брат Олег наразі перебувають за кордоном
Антикорупційний суд заочно арештував Шурму та його брата
21 квiтня, 12:23
Експертиза, яку замовляло НАБУ, проводилась на ворожому програмному комплексі, заявляє Тимошенко
Тимошенко звинуватила НАБУ у використанні російського програмного забезпечення
21 квiтня, 16:20
Перший випадок штаму «Цикада», €90 млрд кредиту для України. Головне за 22 квітня 2026
Перший випадок штаму «Цикада», €90 млрд кредиту для України. Головне за 22 квітня 2026
22 квiтня, 21:15

«Мертві» директори і сотні мільйонів гривень. Поліція викрила масштабну схему в оборонці
«Мертві» директори і сотні мільйонів гривень. Поліція викрила масштабну схему в оборонці
Кабмін пропонує звільнити виплату «єСадок» від оподаткування
Кабмін пропонує звільнити виплату «єСадок» від оподаткування
Вейпи та кальяни в Україні можуть заборонити для підлітків
Вейпи та кальяни в Україні можуть заборонити для підлітків
СБУ викрила проросійських агітаторів у чотирьох регіонах
СБУ викрила проросійських агітаторів у чотирьох регіонах
Поліг внаслідок удару ворожого дрона на Харківщині. Згадаймо Миколу Приймака
Поліг внаслідок удару ворожого дрона на Харківщині. Згадаймо Миколу Приймака

Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
