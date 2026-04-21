В Одесі сталася стрілянина: подробиці

Очевидці заявляють, що спецпризначенці наздоганяють та блокують автомобіль

Сьогодні, 21 квітня, в Одесі на вулиці Балківська відбулася масштабна спецоперація із залученням спецпризначенців. Очевидці повідомляють про погоню та звуки пострілів під час блокування автомобіля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.
 
Що відомо на цей момент

У соцмережах повідомляють, що співробітники Служби безпеки України наздоганяють і притискають до узбіччя легковий автомобіль.

Під час затримання було чутно кілька пострілів. За попередніми даними, спецпризначенці затримали групу осіб у військовій формі.

Деталі операції та точна кількість затриманих уточнюються.

Оновлено 13:35

За даними джерел «Думської», затриманими виявилися співробітники Пересипського РТЦК. Вони силоміць затягнули в бус колишнього військового, який мав офіційну відстрочку від служби, і, погрожуючи зброєю, вимагали у нього $30 тис.

У їхньому авто знайшли битки, кастети, ножі та незареєстровану вогнепальну зброю.

«Вони реально збиралися застосувати кастети та побити людину, але СБУ вчасно їх «прийняла». Їм інкримінуватимуть розбій», – зазначив співрозмовник «Думської».

Оновлено 13:50

Місцеві медіа повідомляють, що чоловік, у якого намагалися вимагати гроші, заздалегідь звернувся до СБУ. Раніше його вже затримували співробітники ТЦК. Попри пред'явлені документи (зокрема посвідчення учасника бойових дій), на нього продовжили тиснути та заявили, що все одно «приймуть». Тоді він вдав, що згоден передати їм $30 тис., але перед цим зв'язався з СБУ.

Після цього і розпочалася спецоперація зі стріляниною та гонитвою – підозрюваних затримали.

Оновлено 13:59

У Службі безпеки України заявили, що найближчим часом нададуть детальнішу інформацію.

Водночас у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП підтвердили затримання.

Для з’ясування всіх деталей на місце події виїхало керівництво обласного ТЦК.

Новина доповнюється...

«Главком» писав, що Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох патрульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця було ліквідовано.

