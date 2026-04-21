В Одесі сталася стрілянина: подробиці

Очевидці заявляють, що спецпризначенці наздоганяють та блокують автомобіль

Сьогодні, 21 квітня, в Одесі на вулиці Балківська відбулася масштабна спецоперація із залученням спецпризначенців. Очевидці повідомляють про погоню та звуки пострілів під час блокування автомобіля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.



Що відомо на цей момент

У соцмережах повідомляють, що співробітники Служби безпеки України наздоганяють і притискають до узбіччя легковий автомобіль.

Під час затримання було чутно кілька пострілів. За попередніми даними, спецпризначенці затримали групу осіб у військовій формі.

Деталі операції та точна кількість затриманих уточнюються.

Оновлено 13:35

За даними джерел «Думської», затриманими виявилися співробітники Пересипського РТЦК. Вони силоміць затягнули в бус колишнього військового, який мав офіційну відстрочку від служби, і, погрожуючи зброєю, вимагали у нього $30 тис.

У їхньому авто знайшли битки, кастети, ножі та незареєстровану вогнепальну зброю.

«Вони реально збиралися застосувати кастети та побити людину, але СБУ вчасно їх «прийняла». Їм інкримінуватимуть розбій», – зазначив співрозмовник «Думської».

Оновлено 13:50

Місцеві медіа повідомляють, що чоловік, у якого намагалися вимагати гроші, заздалегідь звернувся до СБУ. Раніше його вже затримували співробітники ТЦК. Попри пред'явлені документи (зокрема посвідчення учасника бойових дій), на нього продовжили тиснути та заявили, що все одно «приймуть». Тоді він вдав, що згоден передати їм $30 тис., але перед цим зв'язався з СБУ.

Після цього і розпочалася спецоперація зі стріляниною та гонитвою – підозрюваних затримали.

Оновлено 13:59

У Службі безпеки України заявили, що найближчим часом нададуть детальнішу інформацію.

Водночас у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП підтвердили затримання.

Для з’ясування всіх деталей на місце події виїхало керівництво обласного ТЦК.

Новина доповнюється...

