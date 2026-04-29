Скільки США вже витратили на війну з Іраном – підрахунки

Подальше затягування конфлікту може ще більше збільшити фінансове навантаження на США

Сума витрат стрімко зростає і вже перевищила десятки мільярдів

Війна США проти Ірану вже обійшлася більш ніж у 65 млрд доларів. Такі оцінки наводить аналітичний ресурс Iran War Cost Tracker, який відстежує витрати у режимі реального часу, пише «Главком».

У суму входять витрати на утримання військового персоналу, перекидання кораблів і техніки в регіон, логістику та інші супутні операційні витрати

Методика розрахунку базується на офіційних даних Пентагону. Зокрема, у звіті для Конгресу США зазначалося, що лише перші шість днів війни коштували 11,3 млрд доларів.

Після цього, за оцінками американських військових, щоденні витрати становлять близько 1 млрд доларів.

До слова, війна з Іраном коштувала Ізраїлю близько 35 млрд шекелів (приблизно $11,5 млрд) прямих бюджетних витрат.