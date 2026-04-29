Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скільки США вже витратили на війну з Іраном – підрахунки

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Подальше затягування конфлікту може ще більше збільшити фінансове навантаження на США
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Сума витрат стрімко зростає і вже перевищила десятки мільярдів

Війна США проти Ірану вже обійшлася більш ніж у 65 млрд доларів. Такі оцінки наводить аналітичний ресурс Iran War Cost Tracker, який відстежує витрати у режимі реального часу, пише «Главком».

У суму входять витрати на утримання військового персоналу, перекидання кораблів і техніки в регіон, логістику та інші супутні операційні витрати

Методика розрахунку базується на офіційних даних Пентагону. Зокрема, у звіті для Конгресу США зазначалося, що лише перші шість днів війни коштували 11,3 млрд доларів.

Після цього, за оцінками американських військових, щоденні витрати становлять близько 1 млрд доларів.

До слова, війна з Іраном коштувала Ізраїлю близько 35 млрд шекелів (приблизно $11,5 млрд) прямих бюджетних витрат. 

Читайте також:

Теги: США Іран гроші війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що його делегація не братиме участі в запланованих переговорах в Ісламабаді
Іран офіційно відмовився від другого раунду переговорів зі США
20 квiтня, 11:55
Режисер Ігор Малахов загинув на фронті 29 грудня 2023 року
На війні загинув відомий український режисер
20 квiтня, 09:56
РФ атакувала столицю
У Києві дрон влетів у багатоповерхівку: удар потрапив на відео
16 квiтня, 07:42
Американські військові розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього
США оголосили про блокаду морського сполучення з Іраном
13 квiтня, 02:25
ЦРУ впроваджує штучний інтелект для стратегічного аналізу та шпигунства
ЦРУ впроваджує штучний інтелект для стратегічного аналізу та шпигунства
10 квiтня, 04:29
Венс назвав звинувачення Ірану щодо порушення перемир'я безглуздими
Венс назвав звинувачення Ірану щодо порушення перемир'я безглуздими
8 квiтня, 23:56
Російська штурмова група намагалася дістатися до українських позицій
Десантники зірвали штурм росіян на Сумщині (відео)
2 квiтня, 09:56
У НАТО оцінили заяви Трампа про вихід США як тиск на Європу
«Трамп блефує». НАТО засумнівалося у намірах США
2 квiтня, 09:19
Максим Неліпа загинув у 2025 році під час виконання бойового завдання
Родина актора Максима Неліпи не може встановити йому пам’ятник: брат захисника пояснив ситуацію
31 березня, 17:46

Політика

Рейтинг головної опонентки Трампа на виборах 2024 року різко зріс
Рейтинг головної опонентки Трампа на виборах 2024 року різко зріс
Скільки США вже витратили на війну з Іраном – підрахунки
Скільки США вже витратили на війну з Іраном – підрахунки
Зображення Трампа з'явиться на американських паспортах
Зображення Трампа з'явиться на американських паспортах
Білий дім опублікував фото Трампа і Чарльза III з підписом «два королі»
Білий дім опублікував фото Трампа і Чарльза III з підписом «два королі»
США оцінюють наслідки, якщо Трамп оголосить перемогу над Іраном – Reuters
США оцінюють наслідки, якщо Трамп оголосить перемогу над Іраном – Reuters
Король Чарльз у Конгресі згадав про Україну: що сказав монарх
Король Чарльз у Конгресі згадав про Україну: що сказав монарх

Новини

Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Вчора, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Вчора, 16:50

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua