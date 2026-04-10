Справа Чернишова: ВАКС продовжив зобов'язання для ексміністра

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності України Олексію Чернишову строк дії процесуальних обов’язків до 8 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

Строк дії процесуальних обов’язків продовжено до 8 червня, але не довше строку досудового розслідування.

Підозрюваний зобов’язаний:

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

не відлучатися за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

До слова, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов також підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про корупцію в Мінрегіоні. Слідство підозрює колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова та ще п’ятьох осіб.