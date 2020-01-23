Війна на Донбасі: окупанти три рази обстріляли українські позиції, є поранений



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Вранці ворог порушив режим тиші мінометним обстрілом по захисниках Талаківки

У зоні проведення Операції Об’єднаних сил з початку доби бойовики три рази обстріляли українські позиції. Внаслідок обстрілу одного військового було поранено. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«Сьогодні, 23 січня, за наявною на даний час інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли позицій наших героїв, в тому числі, вчергове нехтуючи Мінські угоди», - заявив Гуцуляк.

Одразу з опівночі окупанти розпочали обстріл зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Опитне.

Зранку, з 06:30 ворог порушив режим тиші мінометним обстрілом по захисниках Талаківки. Від населеного пункту Пікузи протягом 15 хвилин окупанти випустили 8 мін калібру 82 мм.

Після 08:50 від Старомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї по наших оборонцях Красногорівки.

Від початку поточної доби є бойова санітарна втрата. Внаслідок прицільного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник отримав поранення. Стан його здоров’я, за наявною інформацією, задовільний.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони України Андрій Загороднюк прокоментував інформацію про те, що за неповний січень місяць 2020 року на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинуло восьмеро українських військових. Для порівняння, минулого року у січні Україна втратила трьох захисників.

До слова, напередодні міністр оборони виступив за скорочення терміну служби в армії. Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни призову в 2020 році. Згідно з указом, навесні в армію будуть призивати 20-річних, з 18 років можна піти в армію добровільно.

Також розвідка в середу повідомила, що Росія перекидає бойовикам на Донбас військову техніку і боєприпаси.

Нагадаємо, вчора на Донбасі снайпер бойовиків застрелив 22-річного військового Миколу Сорочука.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони.

Як писав Главком, минулого року за весь місяць січень на Донбасі загинули троє воїнів.