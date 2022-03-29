Українці повертаються додому. Скільки громадян в’їхало з-за кордону від початку війни

За день в Україну з-за кордону в'їжджає близько 12 тис. автівок

Три чверті з тих, що повернулися в Україну – чоловіки

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додому з-за кордону повернулися понад 510 тисяч громадян, більш як три чверті з них - чоловіки. Про це Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Загалом з 24 лютого на в'їзд прослідувало понад 510 тисяч громадян України, більшу частину з них, приблизно 75-80%, становлять чоловіки», – сказав він.

За даними Держприкордонслужби, за добу 27 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 63 тисячі осіб.

27 березня з України вибули майже 41 тисяча осіб. 28 тисяч з них для перетину кордону обрали українсько-польський кордон. До України прибули 22 тисячі осіб. Понад 19 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки.

Як повідомлялося, багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни.

До слова, діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення.

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