  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Українці повертаються додому. Скільки громадян в’їхало з-за кордону від початку війни

    За день в Україну з-за кордону в'їжджає близько 12 тис. автівок - Українці повертаються додому. Скільки громадян в’їхало з-за кордону від початку війни
    За день в Україну з-за кордону в'їжджає близько 12 тис. автівок
    фото: Держприкордонслужба

    Три чверті з тих, що повернулися в Україну – чоловіки

    Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додому з-за кордону повернулися понад 510 тисяч громадян, більш як три чверті з них - чоловіки. Про це Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

    «Загалом з 24 лютого на в'їзд прослідувало понад 510 тисяч громадян України, більшу частину з них, приблизно 75-80%, становлять чоловіки», – сказав він.

    За даними Держприкордонслужби, за добу 27 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 63 тисячі осіб.

    27 березня з України вибули майже 41 тисяча осіб. 28 тисяч з них для перетину кордону обрали українсько-польський кордон. До України прибули 22 тисячі осіб. Понад 19 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки.

    Як повідомлялося, багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни.

    До слова, діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Держприкордонслужба війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українці повертаються додому. Скільки громадян в’їхало з-за кордону від початку війни