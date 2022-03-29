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    Російські військові у Білорусі чіпляються до дівчат, скуповують горілку та шукають повій

    Білоруси розповідають про негідну поведінку вояків РФ - Російські військові у Білорусі чіпляються до дівчат, скуповують горілку та шукають повій
    Білоруси розповідають про негідну поведінку вояків РФ
    фото з відкритих джерел

    Рашисти розважаються алкоголем та хваляться «подвигами»

    28 березня ввечері у Мозирі (Гомельська область, Білорусь) солдати ЗС РФ на Toyota Land Cruiser (із розпізнавальним знаком «V» та без номерних знаків) під'їхали до місцевого торгового центру «Бобровський» і намагалися знайти повій. Про це повідомляє білоруський Telegram-канал motolkohelp.

    За словами місцевих жителів, вони говорили, що повернулися з України, і що на руках у них «пачки доларів та гривень».

    Зазначимо, що це одне з багатьох повідомлень про те, що солдати ЗС РФ у Гомельській області поводяться, м'яко кажучи, зухвало. Не раз повідомляли, що у Наровлі, Мозирі, Хойніках та інших містах російські військові приставали до місцевих дівчат.

    «Мозир, ринок Привоз. Троє п'яних у формі причепилися до дівчини. Вона просто повернулася і перейшла на інший бік», – писали джерела.

    Крім того, повідомляють, що вони активно зловживають алкоголем. За словами городян, «Єврооопт» у Наровлі вже виконав річний план з продажу алкоголю. Про аналогічну ситуацію писали і з Хойніков.

    Нагадаємо, окупанти стягують «Іскандери» до білорусько-українських кордонів.

    Тим часом Рівненщину найбільше обстрілюють із боку «невоюючої» Білорусі.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна ринок військові Україна окупація Toyota Toyota Land Cruiser #stoprussia
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    Російські військові у Білорусі чіпляються до дівчат, скуповують горілку та шукають повій