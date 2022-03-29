ЗСУ зосередилися на стримуванні атак противника на сході – Генштаб
Оперативна інформація станом на 24.00 28.03.2022 щодо російського вторгнення
Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Зосереджуються зусилля на:
- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;
- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;
- створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;
- стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.
Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.
Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.
Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.
Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст.
Нагадаємо, ЗСУ ліквідували командира мотострілецької дивізії РФ Лохова.
Також на Сіверському напрямку ЗСУ знищили техніку та живу силу ворогів (фото).