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    Події в Україні

    ЗСУ зосередилися на стримуванні атак противника на сході – Генштаб

    Ситуація на фронті на тридцять третю добу війни - ЗСУ зосередилися на стримуванні атак противника на сході – Генштаб
    Ситуація на фронті на тридцять третю добу війни
    фото: ЗСУ

    Оперативна інформація станом на 24.00 28.03.2022 щодо російського вторгнення

    Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

    Зосереджуються зусилля на:

    • недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;
    • зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;
    • створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;
    • стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.

    Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.

    Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.

    Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.

    Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст.

    Нагадаємо, ЗСУ ліквідували командира мотострілецької дивізії РФ Лохова.

    Також на Сіверському напрямку ЗСУ знищили техніку та живу силу ворогів (фото).

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Попасна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ зосередилися на стримуванні атак противника на сході – Генштаб