Росія ніяк не може заспокоїтись через розпад СРСР

Для чого Кремль напав на Україну. Відповідь мають давати психіатри

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Главное (иногда абсурдное) из ответа Путина об Украине:

Часть исторический российских территорий оказалось за пределами России. И работаем со всеми правительствами (вон, с Ющенко и Тимошенко работали же, хоть они и заявляли о западном векторе).

Не мог не ответить на Путинский бред.

1. Россия переживает насчет «исторических территорий»? Ее границы обсуждались при распаде СССР – согласитесь, тогда никого не обделили. Насчет сотрудничества – он со всеми нашими правительствами так «работал», что Украине в Стокгольме судиться пришлось. И побеждать.

2. Обострение действительно началось в 2014 году, когда Россия нарушила территориальную целостность Украины. Если до сих пор стыдно и страшно в этом признаться, лучше вообще не давать пресс-конференции.

3. Этот ответ лучше переслать двум группам экспертов: историкам и психиатрам. И я боюсь, что в случае с Путиным – медицина бессильна.

4. Уже много лет Путин выдавливает русских с территории России, превращая ее в «терпиторию».

5. Интересно, а кто просил Путина «защищать» Украину – Янукович? Он и так в России сидит. А мы помощь просили точно не у России.

6. АнтиРоссию создал Путин, нанеся удар по временно ослабшей Украине. Пусть шлёт претензии прямиком в зеркало.

7. НАТО прямо отвечает: обсуждать расширение будет не с Россией, а со своими участниками. Путин, проверь почту. За подготовку к пресс-конференции – двойка

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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