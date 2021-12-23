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    Думки вголос

    Росія ніяк не може заспокоїтись через розпад СРСР

    Вже багато років Путін видавлює росіян з території Росії - Росія ніяк не може заспокоїтись через розпад СРСР
    Вже багато років Путін видавлює росіян з території Росії
    фото з відкритих джерел

    Для чого Кремль напав на Україну. Відповідь мають давати психіатри

    Мовою оригіналу

    Главное (иногда абсурдное) из ответа Путина об Украине:

    Часть исторический российских территорий оказалось за пределами России. И работаем со всеми правительствами (вон, с Ющенко и Тимошенко работали же, хоть они и заявляли о западном векторе).

    Не мог не ответить на Путинский бред.

    1. Россия переживает насчет «исторических территорий»? Ее границы обсуждались при распаде СССР – согласитесь, тогда никого не обделили. Насчет сотрудничества – он со всеми нашими правительствами так «работал», что Украине в Стокгольме судиться пришлось. И побеждать.

    2. Обострение действительно началось в 2014 году, когда Россия нарушила территориальную целостность Украины. Если до сих пор стыдно и страшно в этом признаться, лучше вообще не давать пресс-конференции.

    3. Этот ответ лучше переслать двум группам экспертов: историкам и психиатрам. И я боюсь, что в случае с Путиным – медицина бессильна.

    4. Уже много лет Путин выдавливает русских с территории России, превращая ее в «терпиторию».

    5. Интересно, а кто просил Путина «защищать» Украину – Янукович? Он и так в России сидит. А мы помощь просили точно не у России.

    6. АнтиРоссию создал Путин, нанеся удар по временно ослабшей Украине. Пусть шлёт претензии прямиком в зеркало.

    7. НАТО прямо отвечает: обсуждать расширение будет не с Россией, а со своими участниками. Путин, проверь почту. За подготовку к пресс-конференции – двойка

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    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: Росія НАТО Путін СРСР
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    Росія ніяк не може заспокоїтись через розпад СРСР