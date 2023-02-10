Візит Зеленського до Британії: надзвичайно тепле відео

Володимира Зеленського щиро зустріли під час робочого візиту до Англії

Володимир Зеленський відвідав Велику Британію. Він зустрівся з прем'єр-міністром Англії Ріші Сунаком, дав промову перед британським парламентом у Вестмінстерському палаці та зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Як тепло його зустрічали в Англії можна побачити у відео від Офісу прем‘єр-міністра Сполученого Королівства.

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На Даунінґ-стріт, 10 у Лондоні, де розташована резиденція британського прем'єр-міністра, Володимира Зеленського зустріли червоною доріжкою.

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Нагадаємо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Прем’єр-міністр Британії Сунак заявив, що односторонні пропозиції Росії щодо припинення вогню треба ігнорувати, принаймні до повного виведення окупантів з території України.