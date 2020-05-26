Через пандемію коронавірусу фінал Кубка України перенесли в інше місто



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«Арена Львів» вкотре стане місцем проведення кубкового фіналу Фото - То є Львів

Попередньо планується, що замість 2020-го Тернопіль прийме фінал у 2021-му

Перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко повідомив, що фінал Кубка України перенесли з Тернополя до Львова.

«Ми вимушено перенесли фінал Кубка України з Тернополя до Львова через непросту ситуацію з коронавірусом у місті Тернопіль. Півфінали Кубка України будуть складатися з одного матчу і відбудуться 17 і 24 червня на двох стадіонах, де буде діяти ВАР – в Ужгороді та Маріуполі.

8 липня фінал Кубка відбудеться на «Арені Львів», а Тернопіль на знак поваги і подяки місту, який підготувався до фіналу, прийме фінал у себе в 2021 році», - сказав Костюченко.

Раніше повідомлялося, що для того, аби задовольнити вимоги транслятора, ахметівського телеканалу «Футбол», мерія Тернополя витратила на ремонтні роботи на стадіоні близько п’яти мільйонів гривень.

Крім того, в процесі реконструкції міська влада пожертвувала інтересами єдиного тернопільського професійного клубу – «Ниви». Матчі весняної частини чемпіонату в другій лізі команда мала проводити за межами обласного центру. Але в зв’язку з пандемією коронавірусу чемпіонат у третьому ешелоні українського футболу спершу призупинили, а потім взагалі скасували.