У Львові з'явиться школа, побудована незвичним способом (фото)

У новій школі у Львові зможуть навчатися 100 учнів початкових класів

У Львові будують школу за допомогою будівельного 3D-принтера Це буде новий корпус для першокласників школи № 23 та найбільший навчальний заклад у світі, побудований за допомогою такого принтера. Інформація про це розміщена на сторінці Facebook Львівської міської ради.

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Зокрема зазначено, що проект школи реалізує фонд Team4UA разом з партнерами, щоб продемонструвати нові технології, які можна використовувати для швидкої та якісної відбудови України. «Це дуже важливий проєкт для відбудови України. Ми плануємо відкрити тренінговий центр, щоб навчити людей в Україні працювати з цими технологіями та розвивати 3D-будівництво в Україні. Плануємо збудувати міст у Херсоні за допомогою цієї технології», – вважає засновник гуманітарного фонду Team4UA Жан-Крістоф Боні. Корпус школи відкриють у 2024 році. Тут зможуть навчатися 100 учнів початкових класів.

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Нагадаємо, на сьогодні Міністерство освіти та науки України переглядає низку дисциплін, які можна скоротити і зробити стислими курсами. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в інтерв'ю «Лівому берегу».

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«Щодо зменшення кількості предметів – ми повинні, безумовно, залишити весь той спектр знань, які дитина має отримати. Ми переглядаємо деякі дисципліни, які можна скоротити, зробити стислими курсами», – заявив Лісовий.

Міністр наголосив на важливості осучаснення предметів, зокрема праці. Цьому предметові варто надати новий сенс.