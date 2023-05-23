Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Львові з'явиться школа, побудована незвичним способом (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Львові з'явиться школа, побудована незвичним способом (фото)
У Львові споруджують незвичну школу
фото: www.facebook.com/lviv.adm

У новій школі у Львові зможуть навчатися 100 учнів початкових класів

У Львові будують школу за допомогою будівельного 3D-принтера Це буде новий корпус для першокласників школи № 23 та найбільший навчальний заклад у світі, побудований за допомогою такого принтера. Інформація  про це розміщена на сторінці Facebook Львівської міської ради.

Зокрема зазначено, що проект школи  реалізує фонд Team4UA разом з партнерами, щоб продемонструвати нові технології, які можна використовувати для швидкої та якісної відбудови України.  «Це дуже важливий проєкт для відбудови України. Ми плануємо відкрити тренінговий центр, щоб навчити людей в Україні працювати з цими технологіями та розвивати 3D-будівництво в Україні. Плануємо збудувати міст у Херсоні за допомогою цієї технології», –  вважає засновник гуманітарного фонду Team4UA Жан-Крістоф Боні. Корпус школи відкриють у 2024 році. Тут зможуть навчатися 100 учнів початкових класів.

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, на сьогодні Міністерство освіти та науки України переглядає низку дисциплін, які можна скоротити і зробити стислими курсами. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в інтерв'ю «Лівому берегу». 

«Щодо зменшення кількості предметів – ми повинні, безумовно, залишити весь той спектр знань, які дитина має отримати. Ми переглядаємо деякі дисципліни, які можна скоротити, зробити стислими курсами», – заявив Лісовий.

Міністр наголосив на важливості осучаснення предметів, зокрема праці. Цьому предметові варто надати новий сенс.

Читайте також: Голова Львівської митниці розповів, коли з'являться нові пункти пропуску та вбиральні
Теги: школа Львів будівництво 2 травня технології Facebook школярі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розробники зібрали усю важливу інформацію для абонента на головному екрані
Vodafone оновив застосунок самообслуговування
5 травня, 10:32
Пані Катерина все життя працювала вчителькою української мови та літератури у Львові
У Львові померла зв’язкова командирів УПА на псевдо Олеся
11 травня, 14:46
Україна шукає способи підвищити свою енергоефективність
Україна підписала з Литвою угоду щодо енергоефективності
18 травня, 15:37
Поживанов: Дяка Богові за життя та за повчальний урок
Колишній заступник мера Києва попав в автотрощу
Вчора, 12:25
Єврокомісія знову вирішує долю українського зерна
Єврокомісія тимчасово заборонила імпорт зерна з України до низки країн
2 травня, 20:59
В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти
В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти
2 травня, 10:30
Пунктів пропуску на кордоні із Польщею стане більше
Голова Львівської митниці розповів, коли з'являться нові пункти пропуску та вбиральні
17 травня, 16:39
Путін регулярно покидає бункер, але чи дійсно він, достеменно не відомо
Розвідка пояснила, чому Путіна не врятують його бункери
18 травня, 12:26
Наступного місяця Марк Цукерберг планує запустити мережу, яка стане конкурентом Twitter
ЗМІ назвали мільярдера, статки якого у 2023 році ростуть із рекордною швидкістю
21 травня, 07:44

Події в Україні

У Львові з'явиться школа, побудована незвичним способом (фото)
У Львові з'явиться школа, побудована незвичним способом (фото)
Німеччина оновила пакет допомоги Україні, Зеленський приїхав на фронт. Головне за 23 травня
Німеччина оновила пакет допомоги Україні, Зеленський приїхав на фронт. Головне за 23 травня
Посол Папи Римського назвав війну в Україні «пандемією»
Посол Папи Римського назвав війну в Україні «пандемією»
Польща назвала кількість українських військових, яких готова навчити
Польща назвала кількість українських військових, яких готова навчити
ЗСУ збили ворожий дрон, зроблений із будівельного матеріалу (фото)
ЗСУ збили ворожий дрон, зроблений із будівельного матеріалу (фото)
ЗСУ знищили три важливі цілі противника – Генштаб
ЗСУ знищили три важливі цілі противника – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Командування Сухопутних військ терміново звернулось до киян
14K
Прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу – генерал США
14K
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
12K
«Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)
11K
Жіночі купе. «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу
9813
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів

Новини

Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
Сьогодні, 06:29
Дощі та подекуди грози: прогноз погоди на 23 травня
Сьогодні, 04:32
Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
Сьогодні, 02:37
У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод
Сьогодні, 01:18
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту