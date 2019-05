Волкер: Росії давно пора звільнити українських моряків

Курт Волкер привітав рішення МІжнародного трибуналу ООН

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер вітає рішення Міжнародного трибуналу з морського права та зазначає, що Росії давно пора звільнити українських моряків та кораблі.

Про це він написав на власній сторінці у Твіттері.

«Давно пора Росії звільнити українських членів екіпажу та кораблі, які вона незаконно захопила», - написав він.

It’s past time for Russia to release the crewmen and vessels it illegally seized:



UN Court: Russia Must Free 3 Detained Ukraine Ships, Sailors - The New York Times https://t.co/6sBPG08TqT