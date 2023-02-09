Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії

Український президент став керівником Англії через помилку журналістів

Польські ЗМІ записали Володимира Зеленського як «президент Великої Британії». Така помилка трапилася в ефірі польского телеканалу під час трансляції виступу Президента в Європарламенті.

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Напис свідчить: «Володимир Зеленський. Президент Великої Британії». Українці відразу підхопили цю тему та почали жартувати в соціальних мережах, мовляв, нема тут ніякої помилки.

«Давно же було треба упразднити ту монархію»,

«Поляки щось вже знають»,

«Обдруківка за Фрейдом»,

«Редактора шкода»,

«А два тижні відпрацювати в нас перед звільненням?!».

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

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Після Європарламенту Зеленський прибув до Європейської Ради, де зустрівся лідерами країн ЄС.