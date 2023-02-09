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Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії
Польські телевізійники зробили Володимира Зеленського «британським президентом»
фото з відкритих джерел

Український президент став керівником Англії через помилку журналістів

Польські ЗМІ записали Володимира Зеленського як «президент Великої Британії». Така помилка трапилася в ефірі польского телеканалу під час трансляції виступу Президента в Європарламенті.

Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії фото 1

Напис свідчить: «Володимир Зеленський. Президент Великої Британії». Українці відразу підхопили цю тему та почали жартувати в соціальних мережах, мовляв, нема тут ніякої помилки.

  • «Давно же було треба упразднити ту монархію»,
  • «Поляки щось вже знають»,
  • «Обдруківка за Фрейдом»,
  • «Редактора шкода»,
  • «А два тижні відпрацювати в нас перед звільненням?!».
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії фото 2

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

Після Європарламенту Зеленський прибув до Європейської Ради, де зустрівся лідерами країн ЄС.

 

 

Теги: Європарламент Володимир Зеленський президент

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