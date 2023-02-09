Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії
Український президент став керівником Англії через помилку журналістів
Польські ЗМІ записали Володимира Зеленського як «президент Великої Британії». Така помилка трапилася в ефірі польского телеканалу під час трансляції виступу Президента в Європарламенті.
Напис свідчить: «Володимир Зеленський. Президент Великої Британії». Українці відразу підхопили цю тему та почали жартувати в соціальних мережах, мовляв, нема тут ніякої помилки.
- «Давно же було треба упразднити ту монархію»,
- «Поляки щось вже знають»,
- «Обдруківка за Фрейдом»,
- «Редактора шкода»,
- «А два тижні відпрацювати в нас перед звільненням?!».
Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.
Після Європарламенту Зеленський прибув до Європейської Ради, де зустрівся лідерами країн ЄС.
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