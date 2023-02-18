Франція підтвердила зустріч Шольца, Макрона та Зеленського у Парижі

Зустріч світових лідерів відбудеться сьогодні ввечері

Сьогодні, 8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Єлисейський палац підтвердив, що сьогодні в вечері в Парижі відбудеться зустріч президентів Франції та України з канцлером Німеччини.

Раніше повідомлялося, що 8 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц прилетить до столиці Франції Парижа на зустріч з президентами України та Франції Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Зеленський після візиту у Велику Британію сьогодні може відправитися до Франції. У Парижі глава держави зустрінеться з французьким лідером Емануелем Макроном.