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Франція підтвердила зустріч Шольца, Макрона та Зеленського у Парижі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція підтвердила зустріч Шольца, Макрона та Зеленського у Парижі
фото ілюстративне

Зустріч світових лідерів відбудеться сьогодні ввечері 

Сьогодні, 8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомляє CNN.

Єлисейський палац підтвердив, що сьогодні в вечері в Парижі відбудеться зустріч президентів Франції та України з канцлером Німеччини.

Раніше повідомлялося, що 8 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц прилетить до столиці Франції Парижа на зустріч з президентами України та Франції Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном.

Раніше повідомлялося, що Зеленський після візиту у Велику Британію сьогодні може відправитися до Франції. У Парижі глава держави зустрінеться з французьким лідером Емануелем Макроном. 

Теги: Еммануель Макрон президент Олаф Шольц Франція

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