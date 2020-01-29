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    ВООЗ скликає нове засідання через коронавірус

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    Коронавірус 2019-nCoV атакує світ - ВООЗ скликає нове засідання через коронавірус
    Коронавірус 2019-nCoV атакує світ

    Станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку зі спалахом нового коронавірусу в Китаї. Засідання відбудеться 30 січня.

    Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус у Twitter.

    «Я вирішив завтра скликати засідання Міжнародного комітету з надзвичайних ситуацій щодо нової коронавірусної інфекції 2019-nCoV, щоб мене проконсультували, чи є поточний спалах інфекції надзвичайною ситуацією для галузі охорони здоров'я світового масштабу», - йдеться у дописі.

    У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

    За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 16 країнах світу.

    Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

    Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

    Також нагадаємо, що лікарі будуть тримати зв'язок із громадянами, які починаючи з 1 січня прибули до України з Китаю.

    Крім того, у ВООЗ заявили, що антибіотики не діють на коронавірус

     Читайте також: Китайський коронавірус. Серед жертв – світова економіка

     

    здоров'я Китай хвороби інфекція вірус
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