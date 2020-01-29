У Китаї через коронавірус скасували етап Кубка світу з гірськолижного спорту



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«Шкода, але всі зацікавлені сторони вирішили скасувати етап Кубка світу в Яньцині. Здоров'я спортсменів є пріоритетом для нас», - сказав президент FIS

Етап Кубка світу з гірськолижного спорту, який повинен був відбутися 15-16 лютого в Китаї, скасований через коронавірус . Про це інформує офіційний сайт Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

У Яньцині були заплановані змагання в швидкісному спуску і супергіганті у чоловіків. Очікувалося, що етап Кубка світу стане першим офіційним тестовим заходом Олімпіади 2022 року в Пекіні.

«Шкода, але всі зацікавлені сторони вирішили скасувати етап Кубка світу в Яньцині. Здоров'я спортсменів є пріоритетом для нас», - сказав президент FIS Джанфранко Каспер.

Як повідомлялося, на сьогодні, 29 січня, кількість хворих на китайський коронавірус перевищила 6 тисяч осіб. Щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.

Раніше повідомлялося, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений у зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Також сьогодні, 29 січня, в ОАЕ підтвердили перші випадки зараження коронавірусом.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

З 28 січня компанія Xiaomi закрила всі магазини в Китаї через коронавірус.