«Економічна лють» проти Ірану. Вашингтон оголосив нову спецоперацію проти Ірану

Трамп відповів Ірану санкціями після заяв про мирну угоду

Під нові санкції США потрапили нафтові танкери, валютна біржа та компанії, які допомагали Тегерану обходити обмеження

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила санкційний тиск на Іран та внесла до чорного списку понад 50 суб’єктів, серед яких нафтові танкери, фінансові структури та іранська валютна біржа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

У межах нової хвилі санкцій Міністерство фінансів США запровадило обмеження проти іранської валютної біржі Amin Exchange, а також мережі компаній, які, за версією Вашингтона, допомагали проводити міжнародні фінансові операції для підсанкційних осіб.

За даними американської сторони, частина цих компаній працювала у Китаї, Гонконзі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Також під санкції потрапили 19 суден так званого «тіньового флоту», який використовується для транспортування іранської нафти в обхід міжнародних обмежень.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон продовжить боротьбу зі схемами обходу санкцій. «Фінансові установи повинні бути пильними щодо того, як режим маніпулює міжнародною фінансовою системою, щоб спричинити хаос», – наголосив Бессент.

За інформацією Bloomberg, адміністрація Трампа реалізує нову санкційну кампанію під назвою «Економічна лють» (Economic Fury). Її головна мета – обмежити нафтові доходи Ірану та змусити Тегеран повернутися до переговорів із Вашингтоном.

Нові санкції США з’явилися на тлі заяв Ірану про готовність до потенційної мирної угоди зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше Тегеран офіційно передав Вашингтону перелік умов для можливих домовленостей. Іран вимагав скасування американських санкцій, розморожування активів за кордоном, припинення морської блокади, виведення американських військ із районів поблизу іранського кордону та виплати компенсацій за збитки, завдані війною.

Мирний план Ірану американській стороні передав Пакистан, який виступив посередником у переговорах. Офіційної реакції США на ці вимоги наразі немає.