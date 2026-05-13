Reuters: Саудівська Аравія провела таємні атаки на Іран

Аліна Самойленко
Саудівський винищувач у 2025 року супроводжує літак Air Force One, на борту якого перебував президент США Дональд Трамп
фото: Reuters

Після атак Іран скоротив кількість ударів по Саудівській Аравії

Саудівська Аравія наприкінці березня здійснило серію непублічних військових операцій на іранській території. Як повідомляє Reuters, ці дії стали прямою відповіддю на попередні атаки по саудівських об'єктах під час масштабного протистояння на Близькому Сході. Про це пише «Главком».

За інформацією джерел, удари виконали військово-повітряні сили королівства, дотримуючись принципу «око за око». Конкретні цілі атак залишаються невідомими, оскільки офіційний Ер-Ріяд уникає підтверджень, а Тегеран утримується від офіційних заяв.

Ескалація в регіоні почалася після ударів США та Ізраїлю по Ірану, на що Тегеран відповів атаками по країнах Перської затоки. Під ударом опинилися нафтова інфраструктура, аеропорти та бази США, а перекриття Іраном Ормузької протоки створило загрозу для глобальної торгівлі. Окрім Саудівської Аравії, військові заходи проти Ірану також вжили Об'єднані Арабські Емірати, обравши ще більш жорсткий підхід.

Водночас Саудівська Аравія поєднує силові дії з дипломатією. Після обміну ударами сторони почали переговори про зниження напруженості. В Ер-Ріяді наголошують на важливості стриманості, а представники Ірану підтверджують досягнення неформальних домовленостей, щоб не допустити перетворення конфлікту на повномасштабну регіональну війну.

Нагадаємо, 24 квітня у Джидді президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. 

Лідери обговорили реалізацію стратегічної безпекової домовленості за трьома напрямами. «Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості у цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки. Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів», – пояснив Зеленський.

До слова, у 2025 році глобальні видатки на військові потреби зросли на 2,9%, сягнувши майже $2,9 трлн, що становить 2,5% світового ВВП. Згідно зі щорічним звітом Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), цей показник є найвищим з 2009 року. 

Понад половину загальної суми (58%) припадає на п’ять країн: США, Китай, Росію, Німеччину та Індію. Хоча темпи зростання дещо сповільнилися порівняно з 2024 роком, експерти пояснюють це відсутністю нових пакетів допомоги Україні від США у 2025 році. Якщо не враховувати американські видатки, світове зростання в оборонній сфері склало б суттєві 9,2%.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

