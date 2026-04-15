Під Вовчанськом українські дронарі знищили рідкісну ворожу машину з протирадіаційним захистом (відео)
Пілоти 429 окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» уразили російську інженерну машину ІМР-3
На Харківщині пілоти 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» успішно ліквідували дефіцитну інженерну техніку окупантів. Російська машина ІМР-3 намагалася розчистити шлях для штурмовиків, але стала ціллю для українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку у соцмережі підрозділу.
Як повідомили військові, рідкісну машину ворога виявила аеророзвідка під час моніторингу лінії фронту. Автівка ІМР-3 виконувала інженерні роботи, готуючи прохід для штурмової групи армії РФ.
☄️🔥Пілоти 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" уразили російську інженерну машину ІМР-3 на Вовчанському напрямку фронту
Рідкісну машину виявила аеророзвідка бригади, коли вона розчищала шлях для штурмової групи армії РФ на автомобілі УАЗ "Патріот". pic.twitter.com/gJWjvlERih
Як тривала операція
За словами військових, операція пройшла у два етапи:
- Знищення спецтехніки: Інженерну машину ІМР-3 було уражено та виведено з ладу миттєво.
- Ліквідація супроводу: Автомобіль супроводу зупинили суміжні підрозділи, після чого пілоти «Ахіллеса» остаточно знищили його за допомогою новітніх дронів.
«ІМР-3 одразу знищили. УАЗ був зупинений суміжними підрозділами, після чого вже наші дрони на оптоволокні спалили авто», – розповіли в бригаді.
Що відомо про знищену автівку ворога
Інженерна машина ІМР-3 – рідкісна ціль на фронті, яку окупанти використовують для підготовки наступу.
- Техніка розроблена на шасі танка Т-72 або Т-90, а також має на озброєнні кулемет.
- Машина оснащена системою захисту від зброї масового ураження, протипожежною системою і системою димопуску.
- Машина здатна самостійно долати мінні поля, начинені протитанковими штировими, донними та магнітними мінами. Для цього спереду машини встановлюється колійний ножовий мінний трал з електромагнітною приставкою.
- Екіпаж машини складається з двох осіб, здатних виконувати бойові завдання протягом трьох діб не виходячи з машини.
«Броня машини має систему захисту, яка 6-кратно послаблює вплив проникаючої радіації ядерного вибуху і 120-кратно послаблює гамма-випромінювання на радіоактивно забрудненій місцевості», – пояснили військові.
Вартість такої інженерної машини розгородження ІМР-3М оцінюється приблизно у $4,25 млн.
«Главком» писав, що українські захисники приземлили дорогу та дефіцитну «пташку» окупантів. На одному з напрямків фронту знищено рідкісну модель російського дрона вартістю $400 тис. Українські воїни повідомляють, що йдеться про дефіцитну модель «Скат 450М», яку РФ використовує для глибокої розвідки.
Нагадаємо, що Військово-морські сили Збройних сил України завдали чергового удару по морських спроможностях ворога. В районі стратегічно важливої Тендрівської коси, що у північній частині Чорного моря, українські захисники знищили катер російських загарбників.
Коментарі — 0