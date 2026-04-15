Під Вовчанськом українські дронарі знищили рідкісну ворожу машину з протирадіаційним захистом (відео)

Пілоти 429 окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» уразили російську інженерну машину ІМР-3

На Харківщині пілоти 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» успішно ліквідували дефіцитну інженерну техніку окупантів. Російська машина ІМР-3 намагалася розчистити шлях для штурмовиків, але стала ціллю для українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку у соцмережі підрозділу.

Як повідомили військові, рідкісну машину ворога виявила аеророзвідка під час моніторингу лінії фронту. Автівка ІМР-3 виконувала інженерні роботи, готуючи прохід для штурмової групи армії РФ.

Рідкісну машину виявила аеророзвідка бригади, коли вона розчищала шлях для штурмової групи армії РФ на автомобілі УАЗ "Патріот".

Як тривала операція

За словами військових, операція пройшла у два етапи:

Інженерну машину ІМР-3 було уражено та виведено з ладу миттєво. Ліквідація супроводу: Автомобіль супроводу зупинили суміжні підрозділи, після чого пілоти «Ахіллеса» остаточно знищили його за допомогою новітніх дронів.

«ІМР-3 одразу знищили. УАЗ був зупинений суміжними підрозділами, після чого вже наші дрони на оптоволокні спалили авто», – розповіли в бригаді.

Що відомо про знищену автівку ворога

Інженерна машина ІМР-3 – рідкісна ціль на фронті, яку окупанти використовують для підготовки наступу.

Техніка розроблена на шасі танка Т-72 або Т-90, а також має на озброєнні кулемет.

Машина оснащена системою захисту від зброї масового ураження, протипожежною системою і системою димопуску.

Машина здатна самостійно долати мінні поля, начинені протитанковими штировими, донними та магнітними мінами. Для цього спереду машини встановлюється колійний ножовий мінний трал з електромагнітною приставкою.

Екіпаж машини складається з двох осіб, здатних виконувати бойові завдання протягом трьох діб не виходячи з машини.

«Броня машини має систему захисту, яка 6-кратно послаблює вплив проникаючої радіації ядерного вибуху і 120-кратно послаблює гамма-випромінювання на радіоактивно забрудненій місцевості», – пояснили військові.

Вартість такої інженерної машини розгородження ІМР-3М оцінюється приблизно у $4,25 млн.

