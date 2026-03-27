Сирський заявив про відновлення контролю над територіями на півдні

Головком назвав площу деокупованих територій на південному напрямку

Сили оборони України продовжують успішне просування на південному напрямку. На сьогодні українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, інформує «Главком».

Так, під час робочої поїздки до Південної операційної зони головком провів нараду з командуванням нашого наступального угруповання, командирами штурмових та десантно-штурмових частин. За словами головнокомандувача, попри запеклий опір окупантів та щільне мінування, українські підрозділи крок за кроком витісняють ворога із займаних позицій.

«Продовжуємо невпинно звільняти українську землю від окупантів завдяки мужності та нестандартним діям наших воїнів. З початку операції ми відновили контроль над близько близько 470 кв. км., знешкодивши понад 11 тисяч загарбників», – зазначив Сирський.

«Главком» писав, що успішні дії українських захисників на півдні та сході змушують російське командування перекидати резерви та переглядати цілі своєї весняно-літньої кампанії. Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що серія локальних, але ефективних контратак Сил оборони України внесла значні корективи в наступальні плани РФ на 2026 рік. Замість концентрації сил для великого прориву на Донеччині, ворог змушений розпорошувати ресурси.

Аналітики вважають малоймовірним захоплення основної лінії оборони Донеччини у 2026 році. Брак підготовлених резервів не дозволяє окупантам підтримувати високу інтенсивність атак на кількох ділянках одночасно.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що світ уже увійшов у фазу війни нового типу. За словами дипломата, сучасні конфлікти змінюють саму природу війни, а технології – зокрема дешеві та масові – дають змогу навіть менш потужним державам ефективно протистояти сильнішим.

Ексголовком ЗСУ навів приклад Близького сходу, який показує, що, поки США, слідуючи застарілій доктрині, завдаючи ударів дорогою високоточною зброєю по військових об’єктах, Іран вміло застосовує комбіновані атаки на інфраструктуру.



