Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський заявив про відновлення контролю над територіями на півдні

Лариса Голуб
glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
Сирський заявив про відновлення контролю над територіями на півдні
Сирський заявив про успіхи контрнаступу
фото: Головнокомандувач ЗСУ

Головком назвав площу деокупованих територій на південному напрямку

Сили оборони України продовжують успішне просування на південному напрямку. На сьогодні українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, інформує «Главком».

Так, під час робочої поїздки до Південної операційної зони головком провів нараду з командуванням нашого наступального угруповання, командирами штурмових та десантно-штурмових частин. За словами головнокомандувача, попри запеклий опір окупантів та щільне мінування, українські підрозділи крок за кроком витісняють ворога із займаних позицій.

«Продовжуємо невпинно звільняти українську землю від окупантів завдяки мужності та нестандартним діям наших воїнів. З початку операції ми відновили контроль над близько близько 470 кв. км., знешкодивши понад 11 тисяч загарбників», – зазначив Сирський. 

«Главком» писав, що успішні дії українських захисників на півдні та сході змушують російське командування перекидати резерви та переглядати цілі своєї весняно-літньої кампанії. Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що серія локальних, але ефективних контратак Сил оборони України внесла значні корективи в наступальні плани РФ на 2026 рік. Замість концентрації сил для великого прориву на Донеччині, ворог змушений розпорошувати ресурси.

Аналітики вважають малоймовірним захоплення основної лінії оборони Донеччини у 2026 році. Брак підготовлених резервів не дозволяє окупантам підтримувати високу інтенсивність атак на кількох ділянках одночасно.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що світ уже увійшов у фазу війни нового типу. За словами дипломата, сучасні конфлікти змінюють саму природу війни, а технології – зокрема дешеві та масові – дають змогу навіть менш потужним державам ефективно протистояти сильнішим.

Ексголовком ЗСУ навів приклад Близького сходу, який показує, що, поки США, слідуючи застарілій доктрині, завдаючи ударів дорогою високоточною зброєю по військових об’єктах, Іран вміло застосовує комбіновані атаки на інфраструктуру.


 

Читайте також:

Теги: Олександр Сирський війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська спецслужба фактично перетворила космічну галузь на власну касу
Космічний дерибан: ФСБ вкрала мільярди з бюджету Роскосмосу на власні потреби
Сьогодні, 10:08
Прийшов час направити свої війська не на Близький Схід, а саме в Україну
Другий фронт РФ: буде чи не буде?
24 березня, 09:52
Українська влада каже, що направила команди військових спеціалістів e країнb Близького Сходу. Але прямий експорт дронів в цей регіон поки що заблокований
Українці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході – ВВС
21 березня, 17:57
Очільники кенійського та російського МЗС домовилися, що громадян Кенії більше не вербуватимуть через Міноборони РФ
Росія погодилася припинити вербувати кенійців на війну проти України
16 березня, 15:49
Нині триває 1481-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2026 року
15 березня, 08:14
Пентагон заявив про серйозні травми іранського лідера після ударів
Глава Пентагону пояснив чому новий лідер Ірану не з’являється на публіці
13 березня, 18:25
У магазині пояснили, що продають копії брендових речей китайського виробництва, а ось сертифікацію вони проходять у Росії
Військовий придбав у столичному магазині одяг, виготовлений у РФ
7 березня, 18:16
Артем Дмитрук другий рік поспіль живе у Великій Британії
Нардеп-втікач Дмитрук показав, за що живе в Британії – аналіз декларації
6 березня, 07:30
Чи зірве загострення на Близькому Сході переговори в Абу Дабі. Відповідь Зеленського
Чи зірве загострення на Близькому Сході переговори в Абу Дабі. Відповідь Зеленського
2 березня, 12:53

Події в Україні

Сирський заявив про відновлення контролю над територіями на півдні
Сирський заявив про відновлення контролю над територіями на півдні
«Батьківщина» почала всеукраїнський збір підписів під петицією про збільшення мінімальної пенсії
«Батьківщина» почала всеукраїнський збір підписів під петицією про збільшення мінімальної пенсії
Ворог вдарив по енергооб’єктах: у двох регіонах України зникло світло
Ворог вдарив по енергооб’єктах: у двох регіонах України зникло світло
Суд визнав недійсним звільнення колишнього члена Наглядової ради «Українських розподільчих мереж»
Суд визнав недійсним звільнення колишнього члена Наглядової ради «Українських розподільчих мереж»
Росія атакувала підприємство на Полтавщині: без газу залишились тисячі людей
Росія атакувала підприємство на Полтавщині: без газу залишились тисячі людей
Карта бойових дій в Україні станом на 27 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 березня 2026 року

Новини

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua