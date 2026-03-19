Іранська ракета вбила трьох цивільних на Західному березі річки Йордан

У ніч на четвер Палестинський Червоний Півмісяць підтвердив загибель трьох жінок унаслідок ракетного удару Ірану по окупованому Західному березі річки Йордан. Це перший випадок з початку американо-ізраїльської війни з Тегераном, коли іранська атака призвела до смертей серед палестинського населення. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства WAFA, ракета влучила в будівлю перукарні в місті Бейт-Авва неподалік Хеврону, поранивши ще тринадцять осіб, одна з яких перебуває у важкому стані.

Ізраїльські військові припускають, що для обстрілу була використана касетна боєголовка, яка під час вибуху розкидає численні дрібні боєприпаси на великій площі. Трагедія підсвітила критичну незахищеність палестинських територій: на відміну від ізраїльських міст, де населення має доступ до мережі бомбосховищ, на Західному березі таких споруд практично немає. Місцеві мешканці змушені орієнтуватися лише на звук сирен, що лунають із сусідніх єврейських поселень або прикордонних районів Ізраїлю.

Попри щоденні ракетні залпи Ірану в бік Ізраїлю, повідомлень про навмисне націлювання на палестинські райони раніше не надходило. Удар стався у момент, коли вулиці міст були переповнені людьми, які готуються до свята Ід аль-Фітр. Загальна кількість загиблих у регіоні з моменту початку масштабної військової операції наприкінці лютого вже перевищила 15 осіб, а інцидент у Бейт-Авві став черговим свідченням розширення зони ураження в цьому конфлікті.

Як відомо, військове протистояння на Близькому Сході вийшло на новий рівень після серії масованих ударів по стратегічних об'єктах у Перській затоці та несподіваної атаки в Каспійському морі.

Іранські сили завдали значних руйнувань промисловому місту Рас-Лаффан у Катарі, яке є ключовим центром переробки природного газу. У відповідь на ці дії та систематичні порушення суверенітету, офіційна Доха вдалася до радикальних дипломатичних кроків, оголосивши іранських військових та безпекових аташе персонами нон грата з вимогою покинути країну протягом доби.

Нагадаємо, Центральне командування США підтвердило успішне застосування керованих боєприпасів великої потужності по укріплених іранських позиціях поблизу Ормузької протоки. Ударів було завдано 5000-фунтовими (приблизно 2300 кг) бомбами, спеціально розробленими для проникнення в цілі глибоко під землею. Головною ціллю стали іранські протикорабельні крилаті ракети, які базувалися в укріплених сховищах уздовж узбережжя та становили пряму загрозу для міжнародного судноплавства.