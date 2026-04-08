Лінія фронту станом на 8 квітня 2026. Зведення Генштабу

Ситуація на фронті 8 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 40 авіаційних ударів, скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4510 дронів-камікадзе та здійснив 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

8 квітня станом на 22:00 відбулося 131 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 76 окупантів та 33 – поранено, знищено наземний роботизований комплекс, одне укриття особового складу, чотири антени зв’язку, сім одиниць автомобільної та 11 одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено танк, чотири артилерійські системи, сім одиниць автомобільної техніки, три мотозасоби, шість пунктів управління БпЛА та 37 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 118 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сили оборони відбили одну ворожу атаку, ворог здійснив 45 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники успішно відбили чотири ворожі штурми в бік населених пунктів Новоосинове, Ківшарівка та Новоплатонівка. Ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися в районах Греківки, Зарічного та у бік населених пунктів Новий Мир й Лиман.

На Слов’янському напрямку

Українські воїни відбили три штурми окупантів в напрямку Різниківки.

На Краматорському напрямку

Ворог один раз атакував в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 18 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Гришине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, наступав у напрямках населених пунктів Лісне, Олександроград, Новоселівка та в районі Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 15 атак окупантів у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка та в районах Мирного й Гуляйполя. Два боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Лісне, Нове Поле, Воздвижівка, Прилуки, Верхня Терса, Любицьке, Гірке, Гуляйпільське, Барвінівка, Широке та Чарівне.

Нагадаємо, триває 1505-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також

РФ з початку війни втратила 11 826 танків
Втрати ворога станом на 31 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
31 березня, 06:56
Наслідки атаки на Харків
Ворог атакує дронами Харків: є прильоти в двох районах
25 березня, 11:55
Ситуація на фронті 20 березня
Лінія фронту станом на 20 березня 2026. Зведення Генштабу
20 березня, 22:17
Нині триває 1485-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 березня 2026 року
19 березня, 08:14
Росія пошкодила інфраструктуру Одещини нічною атакою дронів
Росія атакувала критичну інфраструктуру Одещини
18 березня, 09:11
Ситуація на фронті 16 березня
Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу
16 березня, 22:26
Ситуація на фронті 11 березня
Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу
11 березня, 22:12
Командувач Угруповання обʼєднаних сил Михайло Драпатий
Буферна зона на 20 км: генерал Драпатий розповів про нові апетити окупантів
10 березня, 11:29
Нині триває 1475-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року
9 березня, 08:20

Події в Україні

На Донеччині представлено нових керівників Нацполіції та ДСНС
Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя
Ураження нафтобази у Феодосії: Генштаб повідомив деталі
Графіки відключення світла 8 квітня: «Укренерго» заявило про посилення обмежень
Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній ворожий пором для перевезення вагонів у Керчі (фото)
Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Вчора, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
7 квiтня, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
