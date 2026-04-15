Харківщина розширила зону примусової евакуації батьків із дітьми

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Харківщина розширила зону примусової евакуації батьків із дітьми
У першу чергу евакуація стосується сімей із дітьми
фото з відкритих джерел

З харківського напрямку потрібно вивезти в більш безпечні місця майже тисячу чоловік

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів Куп’янського району. Це пов’язано з безпековою ситуацією та постійними обстрілами з боку російських окупантів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує «Главком».

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що рішення про евакуацію ухвалили на засіданні Ради оборони області.

Кого стосується евакуація

Рішення охоплює дві громади Куп’янського району:

  • Шевченківська громада: примусова евакуація родин із дітьми та обов’язкова евакуація всього населення з 12 населених пунктів. Загалом планують вивезти 756 осіб, серед яких 74 дитини.
  • Великобурлуцька громада: примусова евакуація сімей із дітьми з 11 населених пунктів. Йдеться про 34 родини, у яких виховується 54 дитини.

Куди звертатися для евакуації

Влада наголошує, що всіх евакуйованих забезпечать безкоштовним житлом у безпечніших районах, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.

Для запису на евакуацію жителі можуть звертатися за номером гарячої лінії Харківської обласної військової адміністрації: 0 800 33 92 91 або до волонтерських організацій.

«Главком» писав, що через критичне загострення безпекової ситуації та постійні обстріли з боку російських окупантів, на Донеччині розширено перелік населених пунктів, де запроваджується примусова евакуація дітей із батьками або законними представниками. Йдеться про населені пункти, наближені до лінії розмежування на 10 км.

До слова, на Сумщині оголошено евакуацію місцевого населення із 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району. Стосується це 10-кілометрової прикордонної території. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

