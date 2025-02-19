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«Якісні ліки з «ДНР»? Мережа аптек «Подорожник» отямилася

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Якісні ліки з «ДНР»? Мережа аптек «Подорожник» отямилася
Ще вчора на сайті аптеки можна було почитати, що «Стіролбіофарм» – це «лидер производства лекарственных средств и биологически активных добавок в Донецкой Народной Республике»
колаж: glavcom.ua

Одна з найбільших аптечних мереж відреагувала на публікацію «Главкома»

Фармакологічна компанія «Стіролбіофарм», яка перебуває на окупованій з 2014 року Горлівці на Донеччині, до учора мала свою сторінку на сайті української мережі аптек «Подорожник». На це звернув увагу «Главком». Аптечна мережа відреагувала на факт, виявлений журналістами «Главкома», і вже сьогодні, 19 лютого, за пошуком Stirolbiofarm на сайті аптеки інформація відсутня.

За пошуком Stirolbiofarm на сайті мережі аптек «Подорожник» станом на зараз інформація відсутня
За пошуком Stirolbiofarm на сайті мережі аптек «Подорожник» станом на зараз інформація відсутня
скриншот з сайту аптеки зроблено сьогодні, 19 лютого

Нагадаємо, що ще вчора на сайті аптеки в описі компанії можна було почитати, що «Стіролбіофарм» – це «лидер производства лекарственных средств и биологически активных добавок в Донецкой Народной Республике». Опис також містив інформацію про те, що ця компанія «сучасна», «зі стабільними ринковими позиціями», а її продукція «якісна».

Фармакологічне підприємство, яке працює в окупованій з 2014 року Горлівці, має сторінку на сайті української мережі аптек
Фармакологічне підприємство, яке працює в окупованій з 2014 року Горлівці, має сторінку на сайті української мережі аптек
скриншот: podorozhnyk.ua

Фактично, ця інформація повністю копіювала опис з російського сайту фармакологічного виробництва. Компанія реалізує свій товар на території тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей в місцевих «державних» аптеках з дозволу так званого «Міністерства охорони здоров’я «Л/ДНР». Біологічно активні добавки та вітаміни постачає й на територію РФ.

Товар захопленої росіянами фармакологічної компанії з Горлівки можна знайти на полицях аптек у РФ
Товар захопленої росіянами фармакологічної компанії з Горлівки можна знайти на полицях аптек у РФ
скриншот з сайту «Стіролбіофарм»

Зазначимо, що компанія «Стіролбіофарм» почала працювати у Горлівці в 1996 році. До захоплення потужностей підприємства окупантами вона постачала товар у понад 40 країн світу. У 2016 році тодішній директор фармкомпанії Едуард Савченко заявив, що з липня 2014 року підприємство фактично зупинено та не проводить ніякої діяльності. Савченко також повідомив, що інформація про те, що «Стиролбіофарм» платить податки до «ДНР» – наклеп. Компанія працює за українським законодавством, а головний офіс ТОВ знаходиться в Києві.  

«Усі контакти з підприємством, яке знаходиться у м. Горлівка, де знаходяться виробничі потужності, відсутні. Все, що там відбувається, співробітники київського офісу ТОВ «Стіролбіофарм» і його засновники дізнаються зі ЗМІ», – заявив тоді Едуард Савченко.  

ТОВ «Стиролбіофарм» зареєстрована в Україні з 2004 року. Про це свідчать дані аналітичної системи YouControl. Востаннє дохід від експорту компанія отримувала у 2014 році – до 3,5 млн гривень.

ТОВ «Стиролбіофарм» з 2014 року не отримала доходу від експорту
ТОВ «Стиролбіофарм» з 2014 року не отримала доходу від експорту
скриншот: YouControl

Власник групи аптек «Подорожник» – Олександр Федечко. Компанія розпочала свою роботу в 1999 році у Львові з відкриття першої аптеки «Добра аптека». У 2009 році компанія почала працювати під брендом «Подорожник». У 2016 році Федечко заснував сім фармацевтичних компаній зі львівською «пропискою», що зареєстровані під назвами «Подорожник» із регіональними прив’язками: «Рівне», «Хмельницький», «Тернопіль», «Чернівці», «Закарпаття», «Станіслав» та «Волинь».

У 2017 році він відкрив ще три компанії – «Подорожник Київ», «Подорожник Житомир» та «Подорожник Вінниця». Наразі ж в Україні налічується близько 2 тис. аптек із цією назвою по всій Україні.

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Теги: «ДНР» Україна аптека

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