«Якісні ліки з «ДНР»? Мережа аптек «Подорожник» отямилася

Ще вчора на сайті аптеки можна було почитати, що «Стіролбіофарм» – це «лидер производства лекарственных средств и биологически активных добавок в Донецкой Народной Республике»

Одна з найбільших аптечних мереж відреагувала на публікацію «Главкома»

Фармакологічна компанія «Стіролбіофарм», яка перебуває на окупованій з 2014 року Горлівці на Донеччині, до учора мала свою сторінку на сайті української мережі аптек «Подорожник». На це звернув увагу «Главком». Аптечна мережа відреагувала на факт, виявлений журналістами «Главкома», і вже сьогодні, 19 лютого, за пошуком Stirolbiofarm на сайті аптеки інформація відсутня.

За пошуком Stirolbiofarm на сайті мережі аптек «Подорожник» станом на зараз інформація відсутня скриншот з сайту аптеки зроблено сьогодні, 19 лютого

Нагадаємо, що ще вчора на сайті аптеки в описі компанії можна було почитати, що «Стіролбіофарм» – це «лидер производства лекарственных средств и биологически активных добавок в Донецкой Народной Республике». Опис також містив інформацію про те, що ця компанія «сучасна», «зі стабільними ринковими позиціями», а її продукція «якісна».

Фармакологічне підприємство, яке працює в окупованій з 2014 року Горлівці, має сторінку на сайті української мережі аптек скриншот: podorozhnyk.ua

Фактично, ця інформація повністю копіювала опис з російського сайту фармакологічного виробництва. Компанія реалізує свій товар на території тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей в місцевих «державних» аптеках з дозволу так званого «Міністерства охорони здоров’я «Л/ДНР». Біологічно активні добавки та вітаміни постачає й на територію РФ.

Товар захопленої росіянами фармакологічної компанії з Горлівки можна знайти на полицях аптек у РФ скриншот з сайту «Стіролбіофарм»

Зазначимо, що компанія «Стіролбіофарм» почала працювати у Горлівці в 1996 році. До захоплення потужностей підприємства окупантами вона постачала товар у понад 40 країн світу. У 2016 році тодішній директор фармкомпанії Едуард Савченко заявив, що з липня 2014 року підприємство фактично зупинено та не проводить ніякої діяльності. Савченко також повідомив, що інформація про те, що «Стиролбіофарм» платить податки до «ДНР» – наклеп. Компанія працює за українським законодавством, а головний офіс ТОВ знаходиться в Києві.

«Усі контакти з підприємством, яке знаходиться у м. Горлівка, де знаходяться виробничі потужності, відсутні. Все, що там відбувається, співробітники київського офісу ТОВ «Стіролбіофарм» і його засновники дізнаються зі ЗМІ», – заявив тоді Едуард Савченко.

ТОВ «Стиролбіофарм» зареєстрована в Україні з 2004 року. Про це свідчать дані аналітичної системи YouControl. Востаннє дохід від експорту компанія отримувала у 2014 році – до 3,5 млн гривень.

ТОВ «Стиролбіофарм» з 2014 року не отримала доходу від експорту скриншот: YouControl

Власник групи аптек «Подорожник» – Олександр Федечко. Компанія розпочала свою роботу в 1999 році у Львові з відкриття першої аптеки «Добра аптека». У 2009 році компанія почала працювати під брендом «Подорожник». У 2016 році Федечко заснував сім фармацевтичних компаній зі львівською «пропискою», що зареєстровані під назвами «Подорожник» із регіональними прив’язками: «Рівне», «Хмельницький», «Тернопіль», «Чернівці», «Закарпаття», «Станіслав» та «Волинь».

У 2017 році він відкрив ще три компанії – «Подорожник Київ», «Подорожник Житомир» та «Подорожник Вінниця». Наразі ж в Україні налічується близько 2 тис. аптек із цією назвою по всій Україні.