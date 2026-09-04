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Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Блокада може позбавити аграріїв коштів, необхідних для та фінансування наступного виробничого циклу
фото: agropolit.com

«Нібулон» збільшив би обсяги експорту через Дунай, однак його потенціал стримують інфраструктурні, фінансові та регуляторні обмеження.

Українські аграрні компанії вже активно переорієнтовують експортні потоки на Дунайські порти через нестабільну роботу глибоководних портів Великої Одеси. Водночас пропускна здатність дунайського напрямку поки не дозволяє повністю компенсувати скорочення морських перевезень. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор з торгівлі «Нібулону» Володимир Славінський.

За його словами, у червні компанія відвантажила через Дунай 183,6 тис. тонн зерна, у липні – 62,3 тис. тонн, що приблизно на 30% менше, ніж роком раніше.

У серпні «Нібулон» планує експортувати через дунайські порти близько 130 тис. тонн. Для порівняння, у серпні 2025 року через глибоководні порти компанія відправила близько 280 тис. тонн. «Тобто проблема вже не в готовності бізнесу переорієнтуватися», – зазначив Славінський.

Він наголосив, що Дунай сьогодні критично важливий для України, однак його можливості використовуються не повністю. Серед причин представник «Нібулону» назвав обмеження публічної інфраструктури, проблеми з фінансуванням та регуляторні бар’єри.

За словами Славінського, якщо порти Великої Одеси не відновлять стабільну роботу до початку пікового експорту кукурудзи, аграрний сектор може зіткнутися з цілою низкою проблем.

«Я очікую не одну проблему, а каскад: дефіцит логістики, потім дефіцит зберігання, потім дефіцит ліквідності в агровиробника», – пояснив він.

На думку представника «Нібулону», ризик масових дефолтів за форвардними контрактами цього сезону залишається відносно невисоким, оскільки ринок обережніше продавав кукурудзу наперед. Водночас значно серйознішою проблемою може стати фізична неможливість вчасно вивезти та реалізувати врожай.

Це, своєю чергою, може позбавити аграріїв коштів, необхідних для виконання поточних зобов’язань та фінансування наступного виробничого циклу.

Щоб збільшити експорт через Дунай, необхідно усунути кілька ключових обмежень. Зокрема, йдеться про оборотний капітал, торговельне фінансування та вартість залізничної логістики.

Славінський нагадав, що у 2024 році вже діяв механізм компенсації різниці у вартості перевезень – тоді для аграрних вантажів із територій бойових дій застосовувалася 30% знижка на тарифи «Укрзалізниці».

Ще однією проблемою залишається кадрове забезпечення флоту. Частина суден, за словами представника «Нібулону», не може повноцінно працювати через процедурні обмеження з отриманням та переоформленням кваліфікаційних документів для членів екіпажів.

Дунай може частково компенсувати проблеми з роботою Великої Одеси, однак повністю замінити глибоководні порти він наразі не здатен. Для збільшення пропускної спроможності альтернативного маршруту необхідні додаткові інвестиції, фінансові механізми та спрощення регуляторних процедур.

Про те, як сьогодні працюють українські зернові компанії та які перспективи має експорт, можна почитати в нашому екслюзивному інтерв’ю.

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Теги: економіка експорт бізнес

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