Головна Світ Політика
search button user button menu button

Банк розвитку РФ звільнив головного економіста за прогноз поразки у війні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Банк розвитку РФ звільнив головного економіста за прогноз поразки у війні
Держкорпорація ВЕБ.РФ фінансує великі інфраструктурні, промислові та технологічні проєкти
фото з відкритих джерел

Андрій Клепач очолював аналітичний блок держкорпорації 12 років

Головного економіста держкорпорації ВЕБ.РФ Андрія Клепача звільнили в неділю, 16 серпня, після того як цитати з його травневої доповіді розійшлися провідними російськими медіа. Про це з посиланням на двох знайомих економіста повідомляє видання The Bell, пише «Главком»

Причина звільнення

За словами одного з джерел The Bell, рішення звільнити Клепача ухвалив голова ВЕБ Ігор Шувалов – «за дзвінком згори». Друге джерело підтвердило, що звільнення пов'язане саме з травневою доповіддю економіста. The Bell надіслало запит до ВЕБ, відповіді поки не отримало.

Клепач обіймав посаду головного економіста держкорпорації 12 років. До цього він 10 років працював у Мінекономрозвитку РФ, куди прийшов 2004-го за Германа Грефа на посаду директора департаменту макроекономічного прогнозування, а з 2008 по 2014 рік був заступником міністра.

Що казав економіст у доповіді

21 травня на засіданні Нікітського клубу Московської біржі Клепач представив доповідь «Економіка Росії та геополітичні виклики». У ній він попередив, що за нинішньої жорсткої монетарної, а в перспективі й бюджетної політики темпи зростання російської економіки навряд чи перевищать 2–2,5% на рік.

«Проблема радше в тому, що ми відстаємо. Ми програємо і технологічну, і економічну конкуренцію у світі. Причому програємо не лише Китаю та США, а подекуди й Україні, хоч мені самому це неприємно. Економіка України, звісно, частково зруйнована, там демографічна катастрофа. Але українська економіка, попри все, виживає», – заявив економіст, додавши, що Україна тримається завдяки масштабній західній допомозі.

«У цій війні на виснаження ми не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там усе розвалиться. Не розвалилося і не розвалиться. У нас наростають витрати. […] Я вірю, що Росія не розпадеться, але в те, що ми прийдемо до соціальної кризи, я майже впевнений», – сказав Клепач.

Санкції та удари ЗСУ

Витрати від санкцій зростають: після посилення обмежень США наприкінці 2025 року Китай та Індія почали дотримуватися санкцій проти найбільших нафтових компаній РФ і скоротили закупівлі її нафти. Водночас удари ЗСУ по портах, нафтогазовій і хімічній промисловості та логістичній інфраструктурі РФ вивели з ладу майже 43% потужностей її нафтопереробної галузі, перетворившись на суттєву перешкоду для економічного зростання країни.

Довідково про ВЕБ.РФ

Держкорпорація ВЕБ.РФ – колишній Зовнішекономбанк, який фінансує великі інфраструктурні, промислові та технологічні проєкти. Мінфін США описував ВЕБ як інституцію, що обслуговує суверенний борг РФ і діє від імені російського уряду. Очолює банк Ігор Шувалов, колишній перший віцепрем'єр і помічник Путіна; наглядову раду – віцепрем'єр Дмитро Григоренко. У 2022 році Мінфін США оцінював портфель активів ВЕБ у $53 млрд, що ставило його в п'ятірку найбільших фінансових інституцій Росії.

Нагадаємо, тривожні сигнали останнім часом надходять з усієї фінансової системи РФ: російський фондовий ринок пережив найглибше одноденне падіння за майже чотири роки, а Московська біржа лише за липень зафіксувала рекордні 62 випадки дефолтів за облігаціями компаній – ушестеро більше, ніж торік.

Читайте також:

Теги: росія Мінфін катастрофа економіка банк Китай ринок біржа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якби Україна вела війну, як її веде Путін, то в Москві була б гора трупів
Якби Україна вела війну, як її веде Путін, то в Москві була б гора трупів
23 липня, 07:43
Україна б'є по нафті, Росія – по експорту. До чого веде ця стратегія
Україна б'є по нафті, Росія – по експорту. До чого веде ця стратегія
23 липня, 14:49
22 липня через український морський коридор не пройшло жодне судно – попри пік збору врожаю
Атаки РФ зупинили судноплавство: Україна ініціювала Радбез ООН
22 липня, 23:00
Ще один склад Wildberries опинився під ударом дронів
Дрони дісталися Єкатеринбурга: під ударом – склад Wildberries
25 липня, 10:47
Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня
Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня
29 липня, 05:50
Дрони атакують Татарстан
Дрони атакують Татарстан: під ударом НПЗ у Нижньокамську
10 серпня, 06:27
Рятувальні та медичні служби продовжують працювати на місцях прильотів
Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю: пʼятеро загинули
11 серпня, 03:15
Після виборів Кремль може запровадити нові воєнні обмеження
Силовики закликали Кремль запровадити воєнний стан
28 липня, 06:35
Київ поступово змінює власну роль у відносинах із союзниками
Стосунки Трампа і Зеленського потеплішали: The Guardian назвав несподівану причину
1 серпня, 20:50

Політика

Банк розвитку РФ звільнив головного економіста за прогноз поразки у війні
Банк розвитку РФ звільнив головного економіста за прогноз поразки у війні
Без вигідних ракурсів. Очевидці розкрили, яким є Путін у реальному житті
Без вигідних ракурсів. Очевидці розкрили, яким є Путін у реальному житті
ЄС продовжив санкції проти Ірану: Україна приєдналася до рішення
ЄС продовжив санкції проти Ірану: Україна приєдналася до рішення
Українська компанія збудує закордоном завод боєприпасів для ЗСУ
Українська компанія збудує закордоном завод боєприпасів для ЗСУ
Досвід війни в Україні полегшить Росії протистояння з НАТО в Балтії – аналітики
Досвід війни в Україні полегшить Росії протистояння з НАТО в Балтії – аналітики
Дрони уразили одразу два склади Wildberries під Москвою
Дрони уразили одразу два склади Wildberries під Москвою

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2026
134K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату
57K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Сьогодні, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
Вчора, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Вчора, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Вчора, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua