Банк розвитку РФ звільнив головного економіста за прогноз поразки у війні

Андрій Клепач очолював аналітичний блок держкорпорації 12 років

Головного економіста держкорпорації ВЕБ.РФ Андрія Клепача звільнили в неділю, 16 серпня, після того як цитати з його травневої доповіді розійшлися провідними російськими медіа. Про це з посиланням на двох знайомих економіста повідомляє видання The Bell, пише «Главком».

Причина звільнення

За словами одного з джерел The Bell, рішення звільнити Клепача ухвалив голова ВЕБ Ігор Шувалов – «за дзвінком згори». Друге джерело підтвердило, що звільнення пов'язане саме з травневою доповіддю економіста. The Bell надіслало запит до ВЕБ, відповіді поки не отримало.

Клепач обіймав посаду головного економіста держкорпорації 12 років. До цього він 10 років працював у Мінекономрозвитку РФ, куди прийшов 2004-го за Германа Грефа на посаду директора департаменту макроекономічного прогнозування, а з 2008 по 2014 рік був заступником міністра.

Що казав економіст у доповіді

21 травня на засіданні Нікітського клубу Московської біржі Клепач представив доповідь «Економіка Росії та геополітичні виклики». У ній він попередив, що за нинішньої жорсткої монетарної, а в перспективі й бюджетної політики темпи зростання російської економіки навряд чи перевищать 2–2,5% на рік.

«Проблема радше в тому, що ми відстаємо. Ми програємо і технологічну, і економічну конкуренцію у світі. Причому програємо не лише Китаю та США, а подекуди й Україні, хоч мені самому це неприємно. Економіка України, звісно, частково зруйнована, там демографічна катастрофа. Але українська економіка, попри все, виживає», – заявив економіст, додавши, що Україна тримається завдяки масштабній західній допомозі.

«У цій війні на виснаження ми не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там усе розвалиться. Не розвалилося і не розвалиться. У нас наростають витрати. […] Я вірю, що Росія не розпадеться, але в те, що ми прийдемо до соціальної кризи, я майже впевнений», – сказав Клепач.

Санкції та удари ЗСУ

Витрати від санкцій зростають: після посилення обмежень США наприкінці 2025 року Китай та Індія почали дотримуватися санкцій проти найбільших нафтових компаній РФ і скоротили закупівлі її нафти. Водночас удари ЗСУ по портах, нафтогазовій і хімічній промисловості та логістичній інфраструктурі РФ вивели з ладу майже 43% потужностей її нафтопереробної галузі, перетворившись на суттєву перешкоду для економічного зростання країни.

Довідково про ВЕБ.РФ

Держкорпорація ВЕБ.РФ – колишній Зовнішекономбанк, який фінансує великі інфраструктурні, промислові та технологічні проєкти. Мінфін США описував ВЕБ як інституцію, що обслуговує суверенний борг РФ і діє від імені російського уряду. Очолює банк Ігор Шувалов, колишній перший віцепрем'єр і помічник Путіна; наглядову раду – віцепрем'єр Дмитро Григоренко. У 2022 році Мінфін США оцінював портфель активів ВЕБ у $53 млрд, що ставило його в п'ятірку найбільших фінансових інституцій Росії.

Нагадаємо, тривожні сигнали останнім часом надходять з усієї фінансової системи РФ: російський фондовий ринок пережив найглибше одноденне падіння за майже чотири роки, а Московська біржа лише за липень зафіксувала рекордні 62 випадки дефолтів за облігаціями компаній – ушестеро більше, ніж торік.