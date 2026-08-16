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Удар по «Епіцентру» в Одесі. Влада зробила першу заяву

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Удар по «Епіцентру» в Одесі. Влада зробила першу заяву
Внаслідок удару по Одесі є постраждалі
скриншот

Реактивний дрон РФ атакував поштове відділення під Одесою

Російські війська атакували реактивним безпілотником поштове відділення, розташоване у торговельному центрі в передмісті Одеси. Внаслідок удару постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами Кіпера, внаслідок удару постраждали 42-річна жінка та 32-річний чоловік. Обох госпіталізовано з осколковими пораненнями. Медики надають усю необхідну допомогу.

Раніше місцеві жителі повідомляли про влучання в торговельний центр «Епіцентр». На відео, які опубліковано в соцмережах, видно великий стовп густого диму, що здіймався над будівлями. 

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Російські війська вже неодноразово атакували торговельні центри «Епіцентр» в інших містах України.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. Під російськими ударами опинялися логістичні об'єкти Fozzy Group, Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», а також сотень підприємців, які зберігали свої товари на складах великих операторів. 

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Теги: Одеса війна бізнес безпілотник пошта поранення дрон

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