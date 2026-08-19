The Economist: Атаки РФ завдають серйозної шкоди економіці України

Без термінового нарощування постачань систем ППО під загрозою опиниться не лише економіка

Російські війська змінили тактику і розпочали системне знищення цивільної логістичної інфраструктури України. Про це пише «Главком» із посиланням на The Economist.

За даними видання, цілеспрямовані удари по складах, хабах та вантажних суднах у Чорному морі вже призвели до перших випадків дефіциту товарів у супермаркетах Києва, а збитки українського бізнесу лише за три тижні досягли близько $500 млн.

Агресор суттєво наростив виробництво балістичних і гіперзвукових ракет, випустивши у липні рекордні 198 одиниць, здебільшого по Київській області, де під удар потрапили об'єкти мереж Goodwine, «Сільпо» та «Нової пошти».

Водночас критична ситуація склалася в одеських портах, де після зацікавленості РФ у побоїщі цивільного судноплавства та затоплення турецького суховантажу біля Чорноморська морська торгівля практично зупинилася, а дунайський маршрут не може компенсувати втрати через низький рівень води та постійні обстріли.

Зазначається, що заходи РФ стали відповіддю на ефективні удари українських дронів по російських НПЗ, дефіцит палива та знищення складів Wildberries. Однак тиск на українську економіку виявився надзвичайно високим: під загрозою опинився експорт 50 млн тонн нового врожаю, що загрожує аграріям збитками у $10-12 млрд і може зірвати осінню сівбу.

Експерти наголошують, що без термінового нарощування постачань систем ППО від західних партнерів під загрозою опиниться не лише економіка, а й життєзабезпечення великих міст.

«Одне судно на 100 тис. тонн еквівалентне 5 тис. вантажівок, 5 тис. водіїв і 5 тис. прикордонних процедур. Ситуація зараз гірша, ніж у 2022 році», – наголосив президент асоціації «Укрпорт» Дмитро Барінов.

Як відомо, президент США Дональд Трамп змінив позицію щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot через побоювання, що критично важлива американська технологія може потрапити до рук Росії.

Раніше американський президент подавав передачу Україні секретних креслень найсучаснішої американської ракети як доволі просту справу. Під час саміту НАТО в Анкарі в липні Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському про готовність Вашингтона надати відповідний дозвіл.

Також американські компанії Lockheed Martin і Raytheon не поспішають передавати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, побоюючись, що українські підприємства зможуть виготовляти їх дешевше та швидше, ніж у США.

За інформацією The Atlantic, офіційно компанії посилаються на ризики витоку технологій та передачі інтелектуальної власності. Однак, як зазначає видання з посиланням на джерело в Конгресі США, головна проблема – можливість того, що Україна вдосконалить Patriot і налагодить його масштабне виробництво за значно нижчою собівартістю, ніж у Сполучених Штатах.