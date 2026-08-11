Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Дефіцит бюджету РФ різко зріс, попри високі нафтові доходи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дефіцит бюджету РФ різко зріс, попри високі нафтові доходи
У липні федеральний бюджет зафіксував дефіцит у розмірі 724 млрд рублів
фото: smi.today

Податкові надходження РФ від нафти досягли максимуму за 15 місяців

Бюджетний дефіцит РФ різко зріс, попри надзвичайні енергетичні доходи, спричинені напруженістю навколо Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що у липні федеральний бюджет зафіксував дефіцит у розмірі 724 млрд рублів ($8,8 млрд) після профіциту, зафіксованого місяцем раніше. За даними Міністерства фінансів, це призвело до того, що сукупний дефіцит бюджету за перші сім місяців року склав 6,5 трлн рублів, або 2,8% валового внутрішнього продукту.

Погіршення ситуації було спричинене постійним зростанням видатків. Міністерство зазначило, що уряд продовжував здійснювати авансові платежі за державними контрактами – практика, яка зазвичай зосереджується в перші місяці бюджетного року, а потім поступово зменшується в міру його проходження.

Загальні видатки за перші сім місяців року сягнули 28,6 трлн рублів, при цьому видатки на державні закупівлі зросли на 39% – до 8,4 трлн рублів. За даними Міністерства фінансів, це перевищує 80% річного плану.

Росія збільшує видатки на війну з Україною, навіть попри те, що економіка різко сповільнилася під тиском високих процентних ставок, спрямованих на стримування інфляції.

Bloomberg пише, що податкові надходження РФ від нафти досягли максимуму за 15 місяців, а ціни на російську марку Urals залишаються вищими за середній рівень, закладений у бюджет.

Нагадаємо, російські підприємства дедалі частіше припиняють діяльність не через формальні причини, а через економічні труднощі. Такий висновок зробив Центр макроекономічних досліджень Сбербанку РФ, який зафіксував різке зростання добровільних закриттів бізнесу.

До слова, Росія вже не здатна фінансувати витрати на війну лише традиційними методами, тому дедалі частіше вдається до прихованого друку рублів.

Читайте також:

Теги: росія економіка бюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Путін
Головна загадка України для Путіна
10 серпня, 09:30
Нейтралітет чи гра на боці Росії? Роль Єгипту у війні
Як Єгипет допомагає Кремлю під виглядом нейтралітету
2 серпня, 17:02
Росія вдарила по Київщині ракетами «Іскандер-М/С-400»
Повітряні сили уточнили, якими ракетами Росія вдарила по Київщині
24 липня, 17:23
Наслідки нічної атаки ворога у Запоріжжі
Росія атакувала Київ і Запоріжжя: є руйнування і загиблі
Вчора, 00:50
Завод розташований в Орську та має потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік
В Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ: чим важливе підприємство
Вчора, 07:50
Президент України Володимир Зеленський виступає після зустрічі з президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні, 18 серпня 2025 року
Сенат США запросив Зеленського перед вирішальним голосуванням за санкції проти РФ
28 липня, 06:09

Економіка

Дефіцит бюджету РФ різко зріс, попри високі нафтові доходи
Дефіцит бюджету РФ різко зріс, попри високі нафтові доходи
Міжнародні резерви України скоротилися: НБУ назвав нову суму
Міжнародні резерви України скоротилися: НБУ назвав нову суму
Україна знайшла новий маршрут для експорту зерна до ЄС
Україна знайшла новий маршрут для експорту зерна до ЄС
Спекотне літо може обнулити економічне зростання ЄС: названо суму збитків
Спекотне літо може обнулити економічне зростання ЄС: названо суму збитків
Канада ввела санкції проти виробника бронетехніки для Росгвардії
Канада ввела санкції проти виробника бронетехніки для Росгвардії
В Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ: чим важливе підприємство
В Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ: чим важливе підприємство

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
69K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua