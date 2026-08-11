Дефіцит бюджету РФ різко зріс, попри високі нафтові доходи

Податкові надходження РФ від нафти досягли максимуму за 15 місяців

Бюджетний дефіцит РФ різко зріс, попри надзвичайні енергетичні доходи, спричинені напруженістю навколо Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що у липні федеральний бюджет зафіксував дефіцит у розмірі 724 млрд рублів ($8,8 млрд) після профіциту, зафіксованого місяцем раніше. За даними Міністерства фінансів, це призвело до того, що сукупний дефіцит бюджету за перші сім місяців року склав 6,5 трлн рублів, або 2,8% валового внутрішнього продукту.

Погіршення ситуації було спричинене постійним зростанням видатків. Міністерство зазначило, що уряд продовжував здійснювати авансові платежі за державними контрактами – практика, яка зазвичай зосереджується в перші місяці бюджетного року, а потім поступово зменшується в міру його проходження.

Загальні видатки за перші сім місяців року сягнули 28,6 трлн рублів, при цьому видатки на державні закупівлі зросли на 39% – до 8,4 трлн рублів. За даними Міністерства фінансів, це перевищує 80% річного плану.

Росія збільшує видатки на війну з Україною, навіть попри те, що економіка різко сповільнилася під тиском високих процентних ставок, спрямованих на стримування інфляції.

Bloomberg пише, що податкові надходження РФ від нафти досягли максимуму за 15 місяців, а ціни на російську марку Urals залишаються вищими за середній рівень, закладений у бюджет.

Нагадаємо, російські підприємства дедалі частіше припиняють діяльність не через формальні причини, а через економічні труднощі. Такий висновок зробив Центр макроекономічних досліджень Сбербанку РФ, який зафіксував різке зростання добровільних закриттів бізнесу.

До слова, Росія вже не здатна фінансувати витрати на війну лише традиційними методами, тому дедалі частіше вдається до прихованого друку рублів.