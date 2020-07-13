«Майданутість» українців стане поперек горла російським окупантам
Чому бунтує Хабаровськ...
Закину ще одну версію чому бунтує саме Хабаровськ. Зелений клин.
25% населення Далекого Сходу в кінці 20-х років були українцями. А особливо їх було багато там де зараз Хабаровський, Приморський край і Єврейський автономний округ. І вони ніде не ділись, просто перестали називатись українцями. Можна провести зросійщенння великої частини українців, але традиції, ментальність та моделі поведінки залишаться.
І коли Росія вважає, що має право відновлювати імперію і захоплювати українські території, хай зважає і на це, - на міну уповільненої дії, на «майданутість» (як вони кажуть) українців. І вона буде їм випливати і ставати поперек горла на всіх захоплених територіях. У тому числі - на Донбасі та в Криму.