«Майданутість» українців стане поперек горла російським окупантам

Богдан Петренко Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

Богдан Петренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чому бунтує Хабаровськ...

Закину ще одну версію чому бунтує саме Хабаровськ. Зелений клин.

25% населення Далекого Сходу в кінці 20-х років були українцями. А особливо їх було багато там де зараз Хабаровський, Приморський край і Єврейський автономний округ. І вони ніде не ділись, просто перестали називатись українцями. Можна провести зросійщенння великої частини українців, але традиції, ментальність та моделі поведінки залишаться.

І коли Росія вважає, що має право відновлювати імперію і захоплювати українські території, хай зважає і на це, - на міну уповільненої дії, на «майданутість» (як вони кажуть) українців. І вона буде їм випливати і ставати поперек горла на всіх захоплених територіях. У тому числі - на Донбасі та в Криму.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»