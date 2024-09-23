Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсильванія: про що домовилися (відео)

Президент розпочав свій офіційний візит до США з міста Скрентон у штаті Пенсильванія

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 23 вересня, зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Вдячний за всю підтримку. Домовилися працювати ще активніше, щоб наша спільна сила – України та Америки – збільшувалася», – заявив президент.

Окремо Зеленський подякував усім, хто привітав українську делегацію у Скрентоні із синьо-жовтими кольорами прапора України.

Нагадаємо, що Зеленський розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що розташований у штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією.

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.