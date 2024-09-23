Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсильванія: про що домовилися (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсильванія: про що домовилися (відео)
Боб Кейсі та Володимир Зеленський
скріншот відео з фейсбук-сторінки Володимира Зеленського

Президент розпочав свій офіційний візит до США з міста Скрентон у штаті Пенсильванія

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 23 вересня, зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Вдячний за всю підтримку. Домовилися працювати ще активніше, щоб наша спільна сила – України та Америки – збільшувалася», – заявив президент.

Окремо Зеленський подякував усім, хто привітав українську делегацію у Скрентоні із синьо-жовтими кольорами прапора України.

Нагадаємо, що Зеленський розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що розташований у штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією. 

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські платники податки опинились у скрутному становищі
На США може чекати економічний колапс світового масштабу – Fox Business
23 серпня, 10:42
Зеленський звернувся до ключових партнерів після масованого удару по Україні
Зеленський звернувся до ключових партнерів після масованого удару по Україні
26 серпня, 12:44
Лідери обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України
Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО: що відомо
24 серпня, 18:20
Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, заявив Зеленський
Зеленський назвав два способи змусити Путіна закінчити війну
24 серпня, 18:59
Зеленський наголосив, що пишається школярами-героями, які в Україні, незважаючи ні на що, навчаються, борються
Зеленський показав прем’єру Нідерландів школу у Запоріжжі (фото)
2 вересня, 16:44
Про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені
Стало відомо, коли США можуть передати Україні ракети великої дальності для F-16
3 вересня, 15:07
Шмигаль побажав новим міністрам «наснаги та успіхів у роботі задля нашої перемоги та сильної і квітучої України»
Призначення нових членів Уряду та ракетні системи для ЗСУ. Головне за 5 вересня
5 вересня, 21:00
Зеленський дорікнув Заходу в тому, що він занадто «боїться» навіть порушувати питання про можливість збивати російські ракети і безпілотники, націлені на Україну
Зеленський розповів про майбутню зустріч із Байденом: про що говоритимуть
13 вересня, 16:42
Зеленський говоритиме про підтримку України з боку Сполучених Штатів у війні
Зеленський їде до США: зустрінеться з Байденом, Гарріс та Трампом
19 вересня, 20:08

Політика

Reuters: Іранська гвардія ввела строгу заборону після вибухів у Лівані
Reuters: Іранська гвардія ввела строгу заборону після вибухів у Лівані
Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсильванія: про що домовилися (відео)
Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсильванія: про що домовилися (відео)
Прем'єр-міністерка Данії показала червону лінію, яку перетнув Путін
Прем'єр-міністерка Данії показала червону лінію, яку перетнув Путін
У Гаазі розпочинаються слухання через порушення Росією морської конвенції ООН
У Гаазі розпочинаються слухання через порушення Росією морської конвенції ООН
Глава МЗС Британії озвучив прогноз щодо перебігу війни в Україні
Глава МЗС Британії озвучив прогноз щодо перебігу війни в Україні
Путін шукає альтернативу ядерним погрозам – The Washington Post
Путін шукає альтернативу ядерним погрозам – The Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
60K
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
31K
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
14K
На війні загинув син українських поетів

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua