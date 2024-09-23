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Зеленський отримав нагороду в США (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський отримав нагороду в США (відео)
Володимир Зеленський на врученні нагороди The Golden Plate Award
скріншот відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Американська академія досягнень відзначила українського лідера за внесок у розвиток людства

Президент Володимир Зеленський, який нині перебуває з робочим візитом у США, отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський розповів, що впродовж 60 років нагородою The Golden Plate Award відзначають за внесок у розвиток людства, за винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи.

«Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому», – наголосив президент.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у заходах високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомлялося, Зеленський розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що розташований у штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією. 

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.

Крім того, Зеленський сьогодні, 23 вересня, зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

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Теги: премія Володимир Зеленський США

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