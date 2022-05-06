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    З полону окупантів звільнений капелан ПЦУ Вирозуб

    Отець Василь Вирозуб був захоплений в полон окупантами разом із іншими учасниками гуманітарної місії рятувального судна &laquo;Сапфір&raquo; - З полону окупантів звільнений капелан ПЦУ Вирозуб
    Отець Василь Вирозуб був захоплений в полон окупантами разом із іншими учасниками гуманітарної місії рятувального судна «Сапфір»
    фото: Людмила Денісова/Facebook

    Починаючи з 27 лютого 2022 року капелан перебував у полоні окупаційних військ Російської Федерації

    Священник і капелан Православної церкви України Василь Вирозуб сьогодні був звільнений з російського полону. Про це повідомив релігійний експерт Олександр Єфременко.

    Нагадаємо, сьогодні, у п’ятницю, 6 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою РФ.

    «Священник ПЦУ та мій друг Василь Вирозуб сьогодні звільнений з полону. Починаючи з 27 лютого 2022 року перебував у полоні окупаційних військ РФ», – написав він.

    Єфременко зазначив, що звільненням займалася Ірина Верещук та команда Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

    «Тепер про це можна говорити офіційно і публічно. Всі деталі згодом», – додав він.

    Відомо, що 25 лютого Василь Вирозуб на борту рятувального судна «Сапфір» вирушив із гуманітарною місією у бік острову Зміїний для евакуації тіл полеглих військовослужбовців – захисників острову. 27 лютого його захопили росіяни.

    Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 30 квітня. Тоді звільнили 14 українців: сімох військових та сімох цивільних. Одна з жінок-військових була на 5 місяці вагітності.

    5 травня Служба безпеки повідомила, що від початку повномасштабної війни Україна провела з Росією дев'ять обмінів полоненими. За цей час додому повернулись 324 українців,

    В СБУ працює гаряча лінія для тих, хто хоче повідомити про факт незаконного позбавлення волі або потрапляння в полон наших громадян:

    • +38 067 650 83 32;
    • +38 098 087 36 01.

    Також інформацію можна надавати через електронну пошту: [email protected]

    Нещодавно окупанти розкрили моторошні подробиці катувань українських полонених.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна волонтер полон обмін полоненими Україна окупація Ірина Верещук капелан #stoprussia
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    З полону окупантів звільнений капелан ПЦУ Вирозуб