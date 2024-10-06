За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Попри постійні обстріли та небезпеку енергетики продовжують працювати і повертати світло після ворожих атак
5 жовтня енергетики компанії ДТЕК змогли відновити електропостачання домівок 13,7 тисяч родин на Донеччині та Дніпропетровщині. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зокрема, на Донеччині, де обстріли щоденно руйнують електромережі.
Тут за добу енергетикам вдалося повернути світло у домівки 12,4 тисяч родин.
Не полишає ворог атакувати і Дніпропетровщину, де минулої доби енергетики відновили електропостачання 1,3 тисяч осель. Попри постійні обстріли та небезпеку енергетики продовжують працювати і повертати світло після ворожих атак.
В деяких населених пунктах енергетики ДТЕК робили це вже десятки разів.
Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК потрапили під обстріл, коли вони повертали людям світло.
Коментарі — 0