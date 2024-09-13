Росія вдарила КАБом по Охтирці, пошкоджено багатоповерхівку

На місці удару працюють аварійно-рятувальні служби

Сьогодні вранці, 13 вересня росіяни вдарили керованою авіабомбою по місту Охтирка на Сумщині. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства.

На місці удару працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

«Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – закликала Сумська ОВА.

Нагадаємо, у Сумській області запроваджено обов'язкову евакуацію із Глухова, Свеси та Есмані у Шосткинському районі.

Як повідомлялося, 6 вересня Сумська область зазнала масованих обстрілів з боку російських військ протягом дня. Зафіксовано 55 атак на прикордонні громади, що призвело до 99 вибухів.