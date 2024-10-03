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Міноборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ
️До участі в тендерах не допускаються компанії, власниками яких є громадяни Росії, Білорусі та Ірану
фото з відкритих джерел

Новий порядок передбачає відкриті тендери через електронну систему закупівель

Міністерство оборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ. Відповідні зміни встановлені наказом Міноборони України № 651, що розроблений у співпраці з Міністерством економіки.

Зазначається, що для Збройних сил України та Державної спецслужби транспорту запроваджено нові прозорі та чіткі механізми закупівлі електроенергії. Новий порядок передбачає відкриті тендери через електронну систему закупівель.

Учасники тендерів повинні подати документи, що підтверджують їхню компетентність та наявність досвіду у постачанні електроенергії.

Крім того, вони зобов’язані надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання договорів, що забезпечує надійність постачальників.

️До участі в тендерах також не допускаються компанії, власниками яких є громадяни Росії, Білорусі та Ірану.

Нагадаємо, понад 66% українців високо оцінюю та вважають ефективними дії влади з боротьби з енергетичною кризою: 12% вважають їх цілком ефективними, 54% – скоріше ефективними. Про це повідомляє соціологічна група Рейтинг «Діяльність енергетичного комплексу України: оцінки та практики споживачів».

Як відомо, вищий антикорупційний суд зобов'язав детективів Національного антикорупційного бюро відкрити кримінальну справу щодо голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького через завдання державі збитків 716 млн грн. Про це йдеться в рішенні суду від 24 липня, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Також 1 жовтня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила постанову НКРЕКП «Про граничні ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку». Підвищення тарифів стосуються підприємств. 

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Теги: електроенергія держзакупівлі тендер ЗСУ документи

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