Міноборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ

️До участі в тендерах не допускаються компанії, власниками яких є громадяни Росії, Білорусі та Ірану

Новий порядок передбачає відкриті тендери через електронну систему закупівель

Міністерство оборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ. Відповідні зміни встановлені наказом Міноборони України № 651, що розроблений у співпраці з Міністерством економіки.

Зазначається, що для Збройних сил України та Державної спецслужби транспорту запроваджено нові прозорі та чіткі механізми закупівлі електроенергії. Новий порядок передбачає відкриті тендери через електронну систему закупівель.

Учасники тендерів повинні подати документи, що підтверджують їхню компетентність та наявність досвіду у постачанні електроенергії.

Крім того, вони зобов’язані надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання договорів, що забезпечує надійність постачальників.

️До участі в тендерах також не допускаються компанії, власниками яких є громадяни Росії, Білорусі та Ірану.

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