Чи можна заразитися Сovid-19 на вулиці: пояснення вченого
На свіжому повітрі ризик підчепити коронавірус дуже невеликий
Ризик заразитися коронавірусом на вулиці і на відкритому повітрі дуже малий. Про це розповів дослідник ризиків зараження вірусами Міхаель Рідікер, пише Tages-Anzeiger.
«Я досліджував, чи можна заразитися, коли на пробіжці біжиш за іншою людиною. Мені вдалося повести, що великі краплі потрапляють дуже рідко, а хмара дрібних частинок рідини, що утворюється при диханні, дуже швидко розсіюється», – розповів фахівець.
За умови, що ви перебуваєте неблизько від людини – ризик зараження невеликий.
«За умови, що ви не біжите за інфікованою людиною дуже довго, ризик заразитися дуже малий. Але потрібно бути обережним, якщо ви стоїте обличчям до неї і перебуваєте від неї на відстані витягнутої руки. Це може бути небезпечним як в приміщенні, так і на вулиці, особливо якщо у співрозмовника при розмові виділяються краплі рідини», – повідомив Рідікер.
У транспорті невелика ймовірність заразитися, якщо всі люди в масках і не розмовляють, зазначає фахівець.
«Відповім на прикладі поїздів. У поїздах значна частина повітря фільтрується, а потім прямує назад у вагон. За моїми розрахунками, ризик зараження не дуже високий, якщо всі носять маски й поводяться відносно тихо. Але якщо хтось дуже голосно розмовляє протягом тривалого часу, краще перейти в інше купе або інший вагон…», – резюмував він.
Нагадаємо, нові «альфа» - і «дельта»-штами коронавірусу еволюціонують, щоб заражати більше людей. До такого висновку прийшли вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.