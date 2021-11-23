Чи можна заразитися Сovid-19 на вулиці: пояснення вченого

Також експерт розповів, щоб робити, щоб захистити себе в транспорті

На свіжому повітрі ризик підчепити коронавірус дуже невеликий

Ризик заразитися коронавірусом на вулиці і на відкритому повітрі дуже малий. Про це розповів дослідник ризиків зараження вірусами Міхаель Рідікер, пише Tages-Anzeiger.

«Я досліджував, чи можна заразитися, коли на пробіжці біжиш за іншою людиною. Мені вдалося повести, що великі краплі потрапляють дуже рідко, а хмара дрібних частинок рідини, що утворюється при диханні, дуже швидко розсіюється», – розповів фахівець.

За умови, що ви перебуваєте неблизько від людини – ризик зараження невеликий.

«За умови, що ви не біжите за інфікованою людиною дуже довго, ризик заразитися дуже малий. Але потрібно бути обережним, якщо ви стоїте обличчям до неї і перебуваєте від неї на відстані витягнутої руки. Це може бути небезпечним як в приміщенні, так і на вулиці, особливо якщо у співрозмовника при розмові виділяються краплі рідини», – повідомив Рідікер.

У транспорті невелика ймовірність заразитися, якщо всі люди в масках і не розмовляють, зазначає фахівець.

«Відповім на прикладі поїздів. У поїздах значна частина повітря фільтрується, а потім прямує назад у вагон. За моїми розрахунками, ризик зараження не дуже високий, якщо всі носять маски й поводяться відносно тихо. Але якщо хтось дуже голосно розмовляє протягом тривалого часу, краще перейти в інше купе або інший вагон…», – резюмував він.

Нагадаємо, нові «альфа» - і «дельта»-штами коронавірусу еволюціонують, щоб заражати більше людей. До такого висновку прийшли вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.

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