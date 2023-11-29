Херсонщина: окупанти обстріляли медиків, які приїхали рятувати постраждалих

53-річна фельдшерка отримала контузію та вибухову травму

На Херсонщині українські медики потрапили під обстріл російських окупантів. Рашисти вдарили по працівниках швидкої допомоги у селищі Кіндійка. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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Зазначається, що бригада медиків їхала на виклик до Кіндійка. Там росіяни вбили чоловіка похилого віку.

«У момент, коли швидка прибула на місце, ворог знову обстріляв населений пункт. 53-річна фельдшерка отримала контузію та вибухову травму. Її доставили до лікарні», – заявили в ОВА.

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Нагадаємо, українські захисники 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у тимчасово захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради. Ліквідовані високопосадовці армії РФ.

До слова, триває 644-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав три ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.