Окупанти готують кілька тисяч резервістів для війни в Україні

Резервістів готують на полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях

Росіяни намагаються поповнювати втрати своїх військ за рахунок резервістів

Командування збройних сил Російської Федерації намагається комплектувати та поповнювати втрати своїх військ за рахунок резервістів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України за 15 травня.

Так, на полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні.

Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці. На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітрянодесантних військ збройних сил РФ об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів.

Нагадаємо, російські війська, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 травня втрати особового складу противника становлять близько 27,4 тис. осіб.

Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.