Пішов з життя батько п'ятого президента, Герой України Олексій Порошенко



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Серце батька п’ятого президента України Олексія Івановича Порошенка перестало битися на 85 - році життя

Партія «Європейська солідарність» висловила співчуття своєму лідеру у зв'язку зі смертю батька

Сьогодні, 16 червня, на 85 році життя перестало битися серце батька п'ятого президента України Олексія Івановича Порошенка.

Партія «Європейська солідарність» висловила співчуття своєму лідеру.

«Перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського та політичного діяча, Героя України, батька п’ятого Президента України Олексія Івановича Порошенка.

Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей.

Висловлюємо щирі співчуття Петру Олексійовичу та Марині Анатоліївні, усім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати – смерті батька та друга, наставника та порадника. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини.

Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи», - написали однопартійці.

Як повідомлялося, 15 червня у батька Порошенка стався інсульт. Його доправили в одну з київських лікарень.

До відома, Олексій Іванович Порошенко (нар. 11 червня 1936, Саф'яни, жудець Ізмаїл, Королівство Румунія) — український господарський і політичний діяч. Герой України, заслужений працівник сільського господарства України. Батько п'ятого президента України Петра Порошенка.