Заступниця Шмигаля пояснила скандальні висловлювання іноземних політиків про Україну: Нас вже сприймають як своїх

Стефанішина прокоментувала скандальні заяви словацького прем’єра та ізраїльського посла

Україна вже достатньо жорстко відреагувала на заяви словацького прем’єра та на слова ізраїльського посла. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, 3 березня прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, коментуючи закупівлю російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що «пообіцяв» Москві віддати українське Закарпаття. Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував «жарт» Матовича: «Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини». Після цього Україна викликала тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки в Україні Матуша Корбу «на килим».

Також у березні Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив, що Ізраїль «рішуче засуджує» рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я Романа Шухевича. Посол Ізраїлю в Україні назвав Шухевича «сумнозвісним гауптманом СС».

В МЗС тоді заявили, що одним з пріоритетів державної політики України збереження національної пам’яті. «Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки», – повідомив тоді речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко

«Я вважаю, що ми достатньо жорстко відреагували і на заяву словацького прем’єра, і оперативно відреагували на слова ізраїльського посла. Для мене є неприйнятними будь-які закиди такого рівня, бо ми маємо поважати історичну пам’ять, суверенітет один одного. А обговорення чутливих питань, зокрема історичних, має відбуватися серед відповідних експертів та істориків», – зазначила Стефанішина.

За її словами, Україна веде з Ізраїлем достатньо плідні перемовини, зокрема, щодо питань, які стосуються вакцинації.

«У нас є достатньо висока динаміка економічного співробітництва. Ця заява, звичайно, була неочікуваною для нас, але ми на неї відреагували і наші дипломати будуть над цим працювати. Звісно, в інформаційному полі це новина, а для нас – частина робочого порядку денного. Україна стає частиною європейського інформпростору, і це теж є елементом інтеграції, коли нас вже сприймають як своїх», – додала віцепрем’єрка.

На питання, які в неї стосунки з угорським єврокомісаром з питань розширення та сусідства ЄС Олівером Варгеї, котрий, можливо, дорікає при зустрічах про порушення прав меншин в Україні, Стефанішина зазначила: «Питання, які порушуються в контексті нацменшин, не впливають на нашу щоденну роботу по інших напрямках, які є предметом компетенції саме єврокомісара з питань політики сусідства і розширення».

«Але ці питання порушуються і вважаю, що Європейська комісія, розуміючи, в якій пастці ми зараз перебуваємо в контексті високого діалогу на рівні НАТО (через позицію Угорщини заблоковано проведення Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні – «Главком»), має усвідомлювати ризики. Ми всі не маємо допустити того, аби двосторонні питання ставали предметом блокування будь-яких ініціатив або спільних заяв та декларацій. Тут вже велика відповідальність також лежить на європейських структурах, які не мають толерувати привнесення двосторонніх змістів в роботу багатонаціональної структури», – заявила віцепрем’єрка.

Читайте також інтерв’ю: Ольга Стефанішина: Нам тісно в нинішній європейській політиці сусідства