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    Заступниця Шмигаля пояснила скандальні висловлювання іноземних політиків про Україну: Нас вже сприймають як своїх

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    Стефанішина:&nbsp;Україна стає частиною європейського інформпростору - Заступниця Шмигаля пояснила скандальні висловлювання іноземних політиків про Україну: Нас вже сприймають як своїх
    Стефанішина: Україна стає частиною європейського інформпростору
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    Стефанішина прокоментувала скандальні заяви словацького прем’єра та ізраїльського посла

    Україна вже достатньо жорстко відреагувала на заяви словацького прем’єра та на слова ізраїльського посла. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

    Нагадаємо, 3 березня прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, коментуючи закупівлю російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що «пообіцяв» Москві віддати українське Закарпаття. Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував «жарт» Матовича: «Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини». Після цього Україна викликала тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки в Україні Матуша Корбу «на килим».

    Також у березні Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив, що Ізраїль «рішуче засуджує» рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я Романа Шухевича. Посол Ізраїлю в Україні назвав Шухевича «сумнозвісним гауптманом СС».

    В МЗС тоді заявили, що одним з пріоритетів державної політики України збереження національної пам’яті. «Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки», – повідомив тоді речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко

    «Я вважаю, що ми достатньо жорстко відреагували і на заяву словацького прем’єра, і оперативно відреагували на слова ізраїльського посла. Для мене є неприйнятними будь-які закиди такого рівня, бо ми маємо поважати історичну пам’ять, суверенітет один одного. А обговорення чутливих питань, зокрема історичних, має відбуватися серед відповідних експертів та істориків», – зазначила Стефанішина.

    За її словами, Україна веде з Ізраїлем достатньо плідні перемовини, зокрема, щодо питань, які стосуються вакцинації.

    «У нас є достатньо висока динаміка економічного співробітництва. Ця заява, звичайно, була неочікуваною для нас, але ми на неї відреагували і наші дипломати будуть над цим працювати. Звісно, в інформаційному полі це новина, а для нас – частина робочого порядку денного. Україна стає частиною європейського інформпростору, і це теж є елементом інтеграції, коли нас вже сприймають як своїх», – додала віцепрем’єрка.

    На питання, які в неї стосунки з угорським єврокомісаром з питань розширення та сусідства ЄС Олівером Варгеї, котрий, можливо, дорікає при зустрічах про порушення прав меншин в Україні, Стефанішина зазначила: «Питання, які порушуються в контексті нацменшин, не впливають на нашу щоденну роботу по інших напрямках, які є предметом компетенції саме єврокомісара з питань політики сусідства і розширення».

    «Але ці питання порушуються і вважаю, що Європейська комісія, розуміючи, в якій пастці ми зараз перебуваємо в контексті високого діалогу на рівні НАТО (через позицію Угорщини заблоковано проведення Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні – «Главком»), має усвідомлювати ризики. Ми всі не маємо допустити того, аби двосторонні питання ставали предметом блокування будь-яких ініціатив або спільних заяв та декларацій. Тут вже велика відповідальність також лежить на європейських структурах, які не мають толерувати привнесення двосторонніх змістів в роботу багатонаціональної структури», – заявила віцепрем’єрка.

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    Теги: МЗС Ізраїль Словаччина Ольга Стефанішина
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