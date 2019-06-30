Завтра Комітет Ради розгляне звільнення Клімкіна
Комітет також розгляне призначення Вадима Пристайка на посаду глави МЗС
Комітет Верховної Ради України у закордонних справах розгляне питання про звільнення голови Міністерства закордонних справ України Павла Клімкіна 1 липня.
Комітет також розгляне призначення Вадима Пристайка на посаду глави МЗС України. Крім того, депутати обговорять ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи.
У минулий четвер Володимир Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків.
У відповідь Клімкін заявив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.
Також глава МЗС показав дипломатичні ноти, про які Зеленський дізнався з інтернету..
Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня повернути наших моряків, замість того з Москви прийшла нота, в якій вони запропонували українській стороні надати письмові гарантії, що цих моряків будуть кримінально переслідувати і в Україні.
В МЗС України назвали таку відповідь цинічною і направили ноту у відповідь з вимогою без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.
11 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.
Сам Клімкін попросив депутатів підтримати його відставку.
Нагадаємо, 30 травня президент України вніс до Верховної Ради проекти подань про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави СБУ Василя Грицака.
31 травня Клімкін звернувся до депутатів Верховної Ради за підтримкою своєї заяви про відставку з поста міністра закордонних справ.
Проте 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському у звільненні Клімкіна, Полторака і Грицака. Увечері того ж дня представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук висловив переконання, що Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака, а також генерального прокурора України Юрія Луценка.