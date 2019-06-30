Завтра Комітет Ради розгляне звільнення Клімкіна



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Глава МЗС Павло Клімкін

Комітет також розгляне призначення Вадима Пристайка на посаду глави МЗС

Комітет Верховної Ради України у закордонних справах розгляне питання про звільнення голови Міністерства закордонних справ України Павла Клімкіна 1 липня.

Комітет також розгляне призначення Вадима Пристайка на посаду глави МЗС України. Крім того, депутати обговорять ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи.

У минулий четвер Володимир Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків.

У відповідь Клімкін заявив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

Також глава МЗС показав дипломатичні ноти, про які Зеленський дізнався з інтернету..

Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня повернути наших моряків, замість того з Москви прийшла нота, в якій вони запропонували українській стороні надати письмові гарантії, що цих моряків будуть кримінально переслідувати і в Україні.