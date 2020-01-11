Глава МЗС Канади та держсекретар США обговорили розвіддані щодо авіакатастрофи в Ірані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США запропонували Канаді повну підтримку у розслідуванні катастрофи літака МАУ

Міністри поговорили про розвідувальні дані, що вказують на ймовірне збиття літака іранською ракетою «земля-повітря»

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань та держсекретар США Майк Помпео обговорили розвідувальні дані, що вказують на ймовірне збиття літака МАУ в Ірані ракетою.

Про це йшлося під час телефонної розмови двох дипломатів, повідомили у офісі Шампаня.

«Міністри поговорили про розвідувальні дані, що вказують на ймовірне збиття літака іранською ракетою «земля-повітря», вірогідно, не навмисне. Секретар Помпео запропонував повну підтримку уряду США у розслідуванні», - розповіли у відомстві.

Дипломати також обговорили ситуацію в Іраку, Ірані та близькосхідному регіоні загалом.

«Міністр Шампань наголосив на потребі зниження напруження та подтвердив відданість Канади миру, стабільності та успішності іракського народу», - зазначили у офісі Шампаня.

Обоє міністрів також «погодилися підтримувати тісний контакт, поки ця ситуація розвивається».

Нагадаємо, у суботу, 11 січня, Іран проведе пресконференцію, на якій оголосить свою версію авіакатастрофи українського літака поблизу Тегерану.

До слова, американський телеканал показав 3D-реконструкцію збиття літака МАУ.

Також у Польщі вважають, що український літак в Ірані з високою ймовірністю міг бути збитий ракетою.

Джерело: Укрінформ