Сімʼя та друзі Путіна рекордно збагатилися за час війни з Україною: розслідування

Академію колишньої олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої тепер спонсорують не тільки держкомпанії, а й найближчі друзі диктатора

Родина та близьке оточення російського диктатора Володимира Путіна отримали рекордні прибутки за роки війни проти України. Найшвидше зростання їхніх доходів відбулося у 2025 році. Оборот їхніх компаній сягає сотень мільйонів, а на особистих рахунках – мільярдів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування російських журналістів.

Медійники проаналізували весняні публікації щорічних звітів некомерційної організації, які пов'язані з Путіна. Так, ЗМІ дізналися, що академію колишньої олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої тепер спонсорують не тільки держкомпанії, а й найближчі друзі очільника Кремля – суми обчислюються мільярдами.

Коханка Путіна

У 2025 році фонд віолончеліста Сергія Ролдугіна «Талант і успіх» перерахував академії художньої гімнастики «Небесна грація», яка належить Кабаєвій, 10,3 млрд рублів – це втричі більше, ніж фонд витратив на освіту всіх обдарованих дітей у «Сіріусі» (освітній центр підтримки обдарованих дітей) за той самий період.

Як кажуть журналісти, Кабаєва збагачується і за рахунок інших ресурсів: за три роки війни вона заробила в «Національній медіагрупі» понад 1,3 млрд рублів, а її особистий вклад у банку «Росія» зріс до 1,6 млрд рублів.

Давній друг диктатора

Тим часом давній друг Путіна Сергій Ролдугін став господарем Петербурзького міжнародного економічного форуму: його фонд безоплатно отримав у власність «Експофорум» і «Ленекспо» – головні майданчики форуму. Всього за 13 місяців під контроль структур, пов'язаних з музикантом, перейшли активи на 78 млрд рублів, а доходи фонду в 2025 році підскочили до рекордних 122,8 млрд рублів.

На особистих рахунках Ролдугіна в банку «Росія» накопичилося понад 140,3 млн рублів, які приносять йому близько 29 млн рублів на рік лише у вигляді відсотків. Експерти вказують, що такі благодійні структури працюють як «фінансові резервуари» для перепакування активів найближчого оточення Путіна, приховуючи реальних власників за вивіскою турботи про дітей і спорт.

Доньки Путіна

Фонд молодшої дочки Путіна заробив рекордні гроші у своїй історії. «Національний інтелектуальний розвиток» Катерини Тихонової отримав чистого прибутку 635 млн рублів, випливає з його фінансової звітності. На її особистому вкладі в Газпромбанку станом на січень 2025 року зберігалося 2,3 млрд рублів, як випливає з витоку інформації про банківські вклади росіян. За цю суму вона ще й отримала відсотків на 344 млн

Компанія старшої дочки Путіна отримала рекордний прибуток за три роки – він зріс майже на чверть до 231 млн руб. Марія Воронцова заробляє в «Номеко» близько 800 тис. руб на місяць, а сумарна зарплата дочки диктатора в цій та інших фірмах сягає 1,7 млн руб.

До слова, російський диктатор Володимир Путін має двох синів – Івана і Володимира, існування яких ретельно засекречено. Як з'ясували російські журналісти, у глави Кремля є два сини від Аліни Кабаєвої, які живуть у повній ізоляції від зовнішнього світу.

Старший Іван народився у Швейцарії, молодший – через три роки вже в Москві. Якщо їхня мати періодично з'являється на публіці, хоч і дуже рідко, то синів Путіна ніхто ніколи не бачив.

Розслідувачі кажуть, що аби влаштуватися працювати в сім'ю та доглядати за Іваном і Володимиром, потрібно пройти двотижневий карантин і повне медичне обстеження. А ще фактично дати згоду на повну ізоляцію без контактів із зовнішнім світом.