Який вигляд має Біла Церква після влучання «Орєшніка» (відео)

У місті Біла Церква виникла пожежа у гаражному кооперативі
фото: ДСНС Київщини
Внаслідок удару пошкоджені гаражний кооператив, а також будівлі одного з підприємств

У Білій Церкві на Київщині ліквідовують наслідки нічної російської атаки «Орєшніком». Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднило «Суспільне».

Раніше в обласній прокуратурі уточнили, що в Білоцерківському районі внаслідок удару пошкоджені гаражний кооператив, а також будівлі одного з підприємств.

«Главком» писав, що російські війська в ніч проти 24 травня завдали удару по місту Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж» , відомою як «Орєшнік».

Раніше Міноборони Росії офіційно заявило, що в ніч проти 24 травня окупаційні війська завдали групового удару високоточною зброєю, зокрема ракетами «Орєшнік», «Іскандер», «Кинджал» та «Циркон». Традиційно для Кремля, цілями назвали «об'єкти військового управління, авіабази та підприємства ВПК».

Зауважимо, напередодні атаки, 23 травня, президент Володимир Зеленський попереджав про підготовку Росією удару із застосуванням «Орєшніка», спираючись на дані розвідок США та європейських партнерів.

