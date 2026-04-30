Американський генерал визнав, що Росія допомагає Ірану у війні

Лариса Голуб
Генерал Ден Кейн
фото: Вікіпедія

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки підтвердив, що Росія допомагає Ірану 

Росія вчиняє «певні дії», щоб допомогти іранським військовим протистояти Сполученим Штатам Америки на Близькому Сході. Про це під час слухань у Конгресі заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн, інформує «Главком».

Начальник Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив сенаторам, що Володимир Путін допомагав військовим зусиллям Ірану, що Кремль раніше заперечував Білому дому.

При цьому Кейн відмовився вдаватися в подробиці, посилаючись на публічний характер слухання, але сказав: «Там точно є якісь дії».

Як повідомляє The Guardian, факт російського втручання генерал визнав, відповідаючи на запитання сенатора Роджера Вікера.

«Немає сумнівів, що Росія Володимира Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля щодо успіху в Ірані», – сказав Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер.

Сенатор висловив занепокоєння тим, що Москва «докладає серйозних зусиль, щоб підірвати успіхи США в Ірані», і попросив військове керівництво прокоментувати ці дані.

Зауважимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що США ігнорують переконливі докази того, що Росія допомагає Ірану завдавати ударів по американських базах на Близькому Сході, адже «довіряють» російському диктатору Володимиру Путіну.

За його словами, він намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці між РФ та Іраном.

«Главком» писав, що адміністрація Дональда Трампа оприлюднила першу офіційну оцінку військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, станом на сьогодні конфлікт обійшовся американським платникам податків у $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA.

Сполучені Штати почали завдавати ударів по Ірану 28 лютого 2026 року. На цей момент сторони дотримуються хиткого перемир’я. Війна вже призвела до смерті 13 американських військових, сотні поранено. Енергетична криза також сколихнула світ, зокрема перебої з нафтою та газом спричинили стрибок цін на бензин та добрива.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що морську блокаду Ірану буде знято лише за умови, якщо Вашингтон і Тегеран дійдуть згоди у питанні іранської ядерної програми.

