Збройні формування Росії вперше від початку року застосували проти підрозділів Об'єднаних сил танки



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Фото: gur.gov.ua

Вже не перший тиждень майже щодня по позиціях ЗСУ веде вогонь російська артилерія калібру 122 мм, не припиняються мінометні обстріли українських військ та українських населених пунктів

СЦКК фіксує появу нових одиниць озброєння та військової техніки російсько-терористичних військ у зоні безпеки та з порушенням ліній відведення. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Як уже стало відомо, збройні формування Російської Федерації вперше від початку року застосували проти підрозділів Об'єднаних сил танки. Вже не перший тиждень майже щодня по наших позиціях веде вогонь російська артилерія калібру 122 мм, не припиняються мінометні обстріли українських військ та українських населених пунктів», − йдеться у повідомленні.

Водночас українська сторона СЦКК продовжує фіксувати озброєння та військову техніку російсько-окупаційних військ з порушенням ліній відведення. Так, поблизу Новоселівки виявлено чотири танки та одну самохідну гаубицю.

Продовжується і розміщення озброєнь та військової техніки збройних формувань Російської Федерації у зоні безпеки. Зокрема, дві бойові машини піхоти БМП-1 та одну бойову броньовану машину іншої модифікації помічено біля населеного пункту Стила, чотири БМП-1 – у районі міста Докучаєвська, один МТ-ЛБ – поблизу Сентянівки, ще один МТ-ЛБ зі встановленою зенітною установкою ЗУ-23-2 – неподалік від населеного пункту Міус, дві БМП – поруч із Михайлівкою (30 км на північний схід від Донецька). Крім того, зафіксовано два вантажних автомобілі у складі комплексу РЕБ «Торн» у місті Ясинувата.

«Наведені факти свідчать про цілеспрямовані дії маріонеток Кремля із посилення напруженості на лінії зіткнення та демонстративного порушення міжнародних домовленостей з врегулювання конфлікту», − йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, військова розвідка зафіксувала прибуття на Донбас курсантів і викладачів військової артилерійської академії Санкт-Петербурга та інструкторів, які здійснюють підготовку військових ЗС РФ у Росії.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

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