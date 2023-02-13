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Зеленський офіційно представив міністра Ігоря Клименка колективу МВС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський офіційно представив міністра Ігоря Клименка колективу МВС
За словами президента Зеленського, серед головних завдань нового міністра – «довіра й повага»
фото: з відкритих джерел

Ігор Клименко став міністром внутрішніх справ 7 лютого 

Президент офіційно представив колективу МВС новопризначеного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

«Він (Ігор Клименко – ред.) знає, як і що треба робити, щоб Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Державна прикордонна служба, Міграційна служба та весь колектив МВС продовжили ефективно працювати й виборювати для нашої держави перемогу», – наголосив Зеленський.

За його словами, серед головних завдань нового міністра – «довіра й повага».

«Щоб наші діти довіряли українським поліцейським і самі хотіли ставати поліцейськими, нацгвардійцями, рятувальниками, прикордонниками. Щоб наші громадяни поважали Міністерство внутрішніх справ. І щоб «Гвардія наступу», яка нині формується, стала міцним елементом наших сил оборони та безпеки», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Ігоря Клименка було призначено новим міністром внутрішніх справ 7 лютого. Кандидатуру Клименка підтримав 321 нардеп.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також – командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

Теги: Ігор Клименко Володимир Зеленський міністр

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